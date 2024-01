BBB24: novos comentários sobre corpo de Yasmin Brunet revoltam a web

A aparência de Yasmin Brunet está sendo muito debatida na primeira semana do Big Brother Brasil 2024. Após Luigi e Maycon comentarem sobre suas roupas, Rodriguinho e Nizam falaram sobre o corpo da modelo na madrugada deste sábado, 13.

No quarto do líder, onde é possível acompanhar imagens da casa, era possível ver Yasmin se preparando para tomar banho. Nizam, então, perguntou a opinião dos brothers sobre o corpo da modelo.

O paratleta Vinicius Rodrigues se esquivou e respondeu que não gostava de loiras. “Não estou falando de cor de cabelo”, respondeu Nizam. Depois, o cantor Rodriguinho, líder da semana, disse que o físico de Yasmin “já foi melhor”.

“Ela já foi melhor, mas está mais velha hoje. Mas o rosto dela é lindo”, disse Rodriguinho. “O rosto dela é lindo, mas acho o corpo dela meio estranho, tá ligado? A bunda dela…”, respondeu Nizam.

Rodriguinho continuou com os comentários e falou até da dieta de Yasmin. “Ela tá mais velha e largou mão. Hoje ela comeu dois pacotes de bolacha com requeijão inteiro! Ela sai comendo! Mas lá fora, arrumadona na balada, negão, deve ser bem…”.

Luiza Brunet, mãe de Yasmin, detonou as falas dos brothers. “Quanta ternura, educação e beleza juntas, dos machos alfa. Olha o diálogo dos outros príncipes da beleza”, disse, nos stories do Instagram, neste sábado.

Os internautas também se revoltaram com os comentários de Nizam e Rodriguinho. “De um lado, Maycon e Luigi sexualizando a Yasmin, do outro Rodriguinho, Nizam e cia em um papo que ela ‘já foi melhor’, porque já está velha’ é muito difícil ser mulher”, disse uma internauta.

“Essas falas do Nizam e Rodriguinho de que a Yasmin tá comendo demais, tem um corpo estranho, tá velha, já foi mais bonita são muito nojentas! Sério, quando normalizaram sair falando esse tipo de coisa?”, falou outra.

“O tal do homem hétero se esforça demais pra gostar de mulher né?! Rodriguinho e Nizam colocando defeito no corpo da Yasmin Brunet chega a ser piada. Se esses nojentos falam isso com um monte de câmeras, imagina o que fazem quando estão sozinhos. Absurdo!”, opinou uma terceira pessoa.

A reportagem tentou contato com as equipes dos brothers para um posicionamento, mas não teve retorno até o momento desta publicação. O espaço segue aberto.

Estadao Conteudo