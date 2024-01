Blitz ambiental nas praias para incentivar preservação e reciclagem

O mês de janeiro vai ter uma série de atividades, nas praias de Anchieta, para incentivar a preservação do meio ambiente, a redução de diversos tipos de poluição e a reciclagem.

A programação é da Prefeitura de Anchieta e faz parte da ‘Blitz Ambiental’, que começa no dia 10, na Praia de Ubu. Castelhanos e Iriri entram na sequência. Sempre das 8h às 12h30.

O objetivo é sensibilizar os veranistas, com atividades lúdicas e interativas, em relação a vários temas relacionados ao meio ambiente, como consumo consciente da água, coleta seletiva, praia limpa, poluição sonora, entre outros.

A blitz ambiental terá como sede uma tenda a ser instalada nas praias e que será comandada pela professora e cientista “Einstênia”, personagem criada pela equipe de Educação Ambiental, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Aliás, são várias atividade relacionadas às temáticas ambientais: Aula de alongamento; Gincana de coleta de lixo na praia; Brinquedoteca com materiais reciclados; Entrega de folders e sacolas; Oficina de biojóias; Jogo de tabuleiro gigante; Experimentos científicos; Dinâmicas ambientais; Pintura no papel; Jogos diversos (vai e vem, bilboquê, vareta e bolinha, etc).

Cronograma:

10 e 11 de janeiro – Praia de Ubu;

17 e 18 de janeiro – Praia de Castelhanos;

24 e 25/01 – Praia de Iriri.

Para estas atividades, a Secretaria de Meio Ambiente tem parcerias com a Secretaria de Esporte e a Secretaria de Turismo.