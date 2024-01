Briga de marido e mulher, quem mete a colher é o delegado!

Há quem diga que em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Contudo, neste caso, ocorrido em Atílio Vivácqua, no último domingo (14) quem acabou interferindo foi o delegado.

A Polícia Militar do município foi acionada para atender uma demanda de uma mulher que relatou ter sido vítima de agressões por parte do companheiro. Ela relata que estaria com escoriações pelo corpo. De acordo com a mulher, as agressões teriam sido no dia anterior e que ela acionou a polícia pois estaria com medo de novas agressões.

Segundo relatos, a motivação teria sido ciúmes do pai de sua filha.

Procurado pela polícia, o suspeito disse que não agrediu a esposa. Na verdade, ele e a sogra que teriam sido agredidos por ela.

Diante da divergência dos fatos, os agentes conduziram as partes para a delegacia para esclarecimentos.