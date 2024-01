BRK oferece desconto para cliente que optar pela fatura digital

Muitas pessoas já passaram pela situação desagradável de ter uma fatura extraviada, molhada, rasgada pelo animal de estimação ou que chegou depois da data de vencimento. Problemas como esses podem ser solucionados se os consumidores passarem a adotar a fatura digital.

E esse é o objetivo da BRK – uma das principais empresas de saneamento privado do Brasil – que incentiva seus clientes a optarem pelo recebimento da conta de água e esgoto por e-mail e dá um desconto de R$ 20,00 na hora, quando quitar o débito pela primeira vez por meio do aplicativo RecargaPay, conforme regulamento da campanha.

Confira o Passo a passo para pagamento no app RecargaPay:

– Abrir o app RecargaPay e escanear ou copiar e colar o QR Code

– Cadastrar e validar o cartão de crédito no RecargaPay

– Pagar com Pix no RecargaPay usando o cartão de crédito

– Confirmar e ganhar R$ 20 de desconto na hora!

De acordo com o gerente comercial da BRK em Cachoeiro, Flávio Galindo, “a adoção pela fatura digital só traz benefícios para o cliente da concessionária.

Possibilita a economia de papel, traz mais comodidade, pois o cliente pode acessar a sua conta onde e quando quiser, elimina contratempos na entrega, e traz mais segurança.

Além disso, a BRK oferece a possibilidade de descontos para os seus consumidores, a fim de aumentar a adesão por essa modalidade”, afirma.

Como aderir?

A troca de recebimento físico da conta para o e-mail é simples e fácil. Basta acessar a Minha BRK (minhabrk.com.br) e fazer o pedido. Com a finalização da solicitação, o envio da próxima fatura vai ocorrer através do e-mail cadastrado.

É imprescindível, portanto, que o cliente preencha com atenção todos os dados para não haver erros na hora do envio. Também deve observar se a conta de e-mail está ativa e com espaço suficiente para receber a fatura mensalmente, e sempre checar se a conta não caiu na caixa de spam.

“Caso algum tipo de problema impeça o recebimento da conta no e-mail cadastrado, a segunda via da conta deverá ser solicitada pelo site minhabrk.com.br, ou pelo aplicativo (Android e iOS). Nessas ferramentas também é possível consultar histórico e variação de consumo, ou ainda pagar débitos, entre outros serviços”, orienta Flávio Galindo.

Se houver mudança de titularidade na conta, portanto, o serviço de envio da fatura digitalmente é cancelado de forma automática.

Então, voltando ao envio a versão impressa para o endereço do novo titular. A oferta tem o limite de um desconto por CPF.

Aliás, o regulamento da campanha está disponível em https://recargapay.com.br/regulamentos/faturadigitalbrk.