Cachoeiro de luto! Morre o publicitário e designer Dedrinkson Adame

Cachoeiro de Itapemirim está de tudo! Morreu na manhã deste sábado (6), o empresário, publicitário e renomado designer Dedrinkson Adame, aos 47 anos.

Segundo informações de amigos, Dedrinkson sofreu um infarto no fim da manhã deste sábado (6), no interior de uma loja, localizada no bairro Guandú, região Central de Cachoeiro.

O Samu foi acionado e a equipe tentou reanimá-lo por quase uma hora, mas Dedrinkson não resistiu e morreu no local.

Nas redes sociais, amigos e colegas de profissões se manifestaram e prestaram homenagens para o publicitário. Dedrinkson completaria 48 anos neste domingo (7). Ele deixa dois filhos.

O velório acontecerá neste sábado (6), a partir das 19h no Cemitério Park, no bairro IBC. O sepultamento será às 10h deste domingo (7), no Cemitério do Coronel Borges.