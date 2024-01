Cachoeiro: Defesa Civil trabalha para retirar árvores após chuva forte

A Defesa Civil, juntamente com o Corpo de Bombeiros Militar, estão trabalhando para retirar as árvores que caíram em veículos com a forte chuva que atingiu Cachoeiro de Itapemirim na tarde desta segunda-feira (29). Assim como o bairro Nova Brasília, o bairro São Geraldo também precisou de equipes para realizarem o serviço de limpeza.

Segundo o coordenador da Defesa Civil, Inácio Daróz, na área de estacionamento em frente ao Ginásio de Esportes “Nello Volla Borelli”, no bairro Nova Brasília, três carros acabaram sendo atingidos por duas árvores que caíram pelo forte vendaval.

Já na rua João Sasso, no bairro São Geraldo, árvores caíram e deixaram a via parcialmente interditada. Não houve registros de queda de energia e a quantidade de chuva foi menos de 10 milímitros.

Vejam as fotos

Foto: Inácio Daróz/Defesa Civil Foto: Inácio Daróz/Defesa Civil Foto: Inácio Daróz/Defesa Civil Foto: Inácio Dároz/Defesa Civil Foto: Inácio Daróz/Defesa Civil