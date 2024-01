Chuva e ventos fortes causam transtornos em pontos de Cachoeiro

A chuva forte que atingiu Cachoeiro de Itapemirim na tarde desta segunda-feira (29), causou transtornos em vários pontos da maior cidade do Sul do Espírito Santo. A chuva, que veio acompanhada de trovões e ventos fortes, provocou quedas de árvores em carros que estavam estacionados pela cidade.

Leia também: Trecho da BR-262 em Domingos Martins é liberado após deslizamento de terra

De acordo com o coordenador da Defesa Civil, Inácio Daróz, as equipes já estão a caminho dos locais para realizarem o trabalho de fiscalização e reparo aos danos provocados pela chuva.

Até o momento, não há registro de pessoas feridas, desalojadas ou desabrigadas.

Confira os registros

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.