Cachoeiro: mulher é presa entrando com drogas em presídio

Uma mulher, com identidade não revelada, foi presa após ser flagrada tentando entrar com buchas de maconha, buchas de fumo, seis balas e 60 comprimidos na Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim (PRCI). A prisão aconteceu na noite da última quinta-feira (4).

De acordo com a Secretaria de Justiça (Sejus), policiais penais impediram a entrada de uma mulher com drogas na unidade prisional, que seria entregues a um detento durante o horário da visita.

Com ela, foram apreendidos três buchas de maconha, três buchas de fumo, seis balas e 60 comprimidos.

A mulher, o interno e o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia Regional do município.

