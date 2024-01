Caixa confirma edital para novo concurso em 2024

A Caixa Econômica Federal está preparando um novo edital para um novo concurso público em 2024. Esta afirmação foi feita pela própria instituição em um vídeo divulgado no final de 2023, veiculado nas redes sociais. Veja:

A expectativa é de que o documento seja publicado já no primeiro semestre do ano novo. O vídeo foi divulgado um mês após o novo presidente da Caixa Econômica Federal (CEF), Carlos Vieira Fernandes, confirmar que pretendia lançar o concurso Caixa 2024 em breve. O anúncio, aliás, foi divulgado em entrevista à TV Cabo Branco, do município de João Pessoa (PB), no dia 25 de novembro de 2023.

Na ocasião, Fernandes explicou que o edital ia sair após a realização de um novo Programa de Desligamento Voluntário (PDV). Trata-se, portanto, de um plano em que os servidores optam pela demissão e recebem uma série de vantagens além daquelas previstas na demissão sem justa causa, como verbas rescisórias e indenizações.

Leia também: Entenda as mudanças na aposentadoria em 2024

Aliás, com a redução do quadro de servidores do banco a partir desse programa que leva à aposentadoria, o concurso Caixa deve contratar novas pessoas para o cargo de Técnico Bancário.

Outros Concursos

A instituição financeira, contudo, tem o histórico de realizar concursos regularmente, visto os últimos que ocorreram em 2010, 2012, 2014 e 2021 (exclusivo PCDs). Vale lembrar que o certame de 2014 ficou válido pelo prazo de 9 anos, devido à ação judicial. Foram admitidos, portanto, 11.672 candidatos do certame para nível médio e 17 candidatos para nível superior.

A expectativa é de que sejam ofertadas diversas oportunidades para ampla concorrência, levando em consideração que o processo mais recente ofereceu 1.100 vagas exclusivas para pessoas com deficiência.

Remuneração

O candidato que for aprovado e nomeado terá a remuneração inicial de R$ 3.597,00 mais o benefícios que somados podem ultrapassar os R$ 6 mil. São eles:

Auxílio refeição e alimentação de R$ 1.813,84, sendo composto por R$ 799,38 para cesta-alimentação e R$ 1.014,46 para refeição;

R$ 1.813,84, sendo composto por R$ 799,38 para cesta-alimentação e R$ 1.014,46 para refeição; Auxílio creche de R$ 602,81;

Vale-transporte: não há valor fixo, pois depende do município, porém o custeio pelo empregado é de 4% do seu salário-padrão e o banco arca com o valor excedente.

Além disso, os candidatos contam com benefícios como a participação nos lucros, plano de saúde e plano de previdência complementar.