Caixa Econômica abre vagas para estagiários em todo o país; confira

A Caixa Econômica Federal e o Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE, ONG de emprego para jovens, iniciaram um novo processo seletivo para contratar estagiários. Em princípio, as oportunidades são para estudantes dos cursos superior, médio e técnico em diversas cidades do Brasil.

A saber, oportunidades de estágio na Caixa Econômica são para estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino públicas ou particulares. Os estudantes podem estar cursando Ensino Médio Regular, Ensino Médio EJA, Técnico e Superior. Além disso, é necessário que o candidato não tenha sido exonerado a bem do serviço público e esteja em dia com suas obrigações eleitorais e militares.

Para os alunos de nível superior, o estágio é concedido a partir do 3º semestre para cursos com duração de 3, 4 ou 5 anos. Já para os de nível médio, a concessão do estágio é permitida a partir do 1º ano do ensino médio ou da educação profissional técnica de nível médio.

Quais os benefícios do estágio na Caixa?

Os candidatos selecionados para as vagas de Ensino Médio e Técnico receberão uma bolsa-auxílio no valor de R$ 500,00 para uma carga horária de 20h por semana. Para os alunos de nível superior, a bolsa-auxílio será de R$ 880,00 para carga horária de 4h diárias (apenas nas localidades onde essa carga horária é obrigatória por lei ou decreto) e de R$ 1.100,00 para carga horária de 5h diárias ou 25h semanais. Além da bolsa-auxílio, todos os estagiários receberão um auxílio-transporte de R$ 130,00 mensais.

Como se inscrever no estágio da Caixa?

Os interessados em participar do processo seletivo podem se inscrever até o dia 29 de fevereiro por meio do site do CIEE. Trata-se de uma excelente oportunidade para os estudantes que desejam iniciar sua carreira profissional em uma empresa sólida e respeitada no mercado.

Portanto, não perca tempo e faça já a sua inscrição. Esta pode ser a sua chance de adquirir experiência profissional e dar um grande passo em sua carreira!

Fonte: BM&CNews