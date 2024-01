Camomila de Mandirituba conquista a Indicação Geográfica

A Camomila Desidratada de Mandirituba, no Paraná, foi reconhecida, nesta terça-feira (23), com o Selo de Indicação Geográfica (IG), na modalidade de Indicação de Procedência. Cultivada no município localizado a cerca de 40 quilômetros de Curitiba, a camomila recebeu o registro do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e se tornou a 14ª IG paranaense. O trabalho de organização e busca pela distinção foi iniciado em 2021 e contou com a parceria da Associação dos Produtores de Camomila de Mandirituba (Camandi), Sebrae/PR e Prefeitura de Mandirituba.

