Carona da morte: homem morre após ser espancado em Itapemirim

Um homem, de identidade não revelada, morreu após ser espancado em frente a um posto de gasolina, na localidade de Graúna, em Itapemirim, litoral Sul do Espírito Santo. O crime aconteceu na manhã da última segunda-feira (1).

A Polícia Militar (PM) informou que quando os policiais chegaram no local, já se faziam presentes duas equipes da Guarda Municipal e um homem. Entretanto, ele relatou aos militares que foi convidado para ir à casa de um homem, onde estava ingerindo bebida alcoólica com outros três indivíduos.

Os quatro entraram em um carro e transitaram pela cidade. Na frente de um posto de gasolina, eles encontraram outro homem que também entrou no veículo e continuaram o percurso. Em certo momento, um dos ocupantes chamou os outros passageiros para irem até a casa dele, porém ao chegarem nas proximidades de um posto de gasolina, um dos homens foi agredido até desmaiar.

Um outro ocupante do carro, em posse de uma arma de fogo, rendeu e amarrou outro indivíduo que estava no veículo, porém a vítima conseguiu abrir a porta e fugir pelos canaviais até chegar a base da Guarda Municipal. Ele foi encaminhado à Delegacia de Itapemirim.

“O caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Itapemirim. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares”, disse a Polícia Civil (PC) por meio de nota.

