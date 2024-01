Centro de convivência oferece serviços para pessoas com deficiência

O Centro de Convivência da Pessoa com Deficiência (CCPCD) é um serviço oferecido pela Prefeitura de Vila Velha, por meio da Secretaria de Assistência Social, para as pessoas com deficiência que moram no município.



O centro de convivência funciona de segunda a sexta, das 8 às 17h, na Glória, em Vila Velha. Aliás, no local são oferecidos oficinas de musicalização, dança, roda de conversa, artesanato, atividade física e canto (coral). Contudo, os interessados em participar devem procurar um CRAS mais próximo da sua residência ou por demanda espontânea indo até o centro.

Para participar

Todavia, a pessoa interessada precisa estar munida de laudo médico que ateste a deficiência para ser inscrita e documentos pessoais como RG e CPF. Depois que a primeira etapa de inscrição for concluída, os usuários passam pela avaliação técnica do assistente social.



Contudo, a equipe técnica, agenda uma reunião de acolhimento com o profissional para apresentar o serviço e identificar se a deficiência da pessoa permite que ela participe dos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e se tem condições de participar sozinha ou vir acompanhada. Aliás, a idade mínima para participar é de 6 anos.



A inscrição só é realizada se a pessoa tiver documentação completa (documentos civis e laudo médico) solicitados no acolhimento. Todavia, ao passar pelo atendimento social, a inscrição é providenciada e a pessoa pode frequentar os grupos que o técnico avaliar que se enquadra, dependendo da deficiência de cada um.



“Importante frisar que o centro não atende pessoas com problemas de saúde mental. Muitas vezes as pessoas confundem s sobre o que realmente oferecemos. Não realizamos tratamento de saúde mental ou em dependência química, que são encaminhadas para a saúde. Os atendimentos realizados no centro, são em grupos, nada individualizado e nem atendimento clínico”, finalizou a coordenadora do CCPDC, Patrícia da Cunha Nunes. Lembrando que as oficinas possuem vagas limitadas.

Centro de Convivência da Pessoa com Deficiência

Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, nº. 620, Glória, Vila Velha.

Telefone: (27) 99281-1507

Horário de funcionamento: das 8 às 17h.