Chuva em Cachoeiro: Defesa Civil monitora o rio Itapemirim

A passagem de uma frente fria pelo Espírito Santo está provocando chuvas em várias cidades do Sul do Estado. Em Cachoeiro de Itapemirim, a chuva começou no último sábado (30), e se intensificou após a virada do ano. Desde a quarta-feira (3), chove de forma constante na cidade. No entanto, a Defesa Civil do município não registrou nenhum chamada.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Cachoeiro, Inácio Daróz, a previsão se chuva segue para os próximos dias. “É possível prever com mais precisão três dias. No entanto, não há previsão de catástrofe. Estamos monitorando o rio Itapemirim, que está um metro acima de seu nível normal. Além disso, nossa equipe está de plantão 24 horas”, explica.

Leia também: Nível do rio Castelo baixa e tranquiliza moradores

Ainda, segundo Daróz, Cachoeiro de Itapemirim possui todas as tecnologias para monitorar a situação das chuvas na cidade e na região. “Temos nove pontos de medição da chuva na cidade e estamos atentos aos pontos mais vulneráveis de Cachoeiro. Os bairros onde registraram mais problemas, como o Gilson Carone e Village da Luz, não tiveram registros, só mesmo lama por conta das encostas”, comenta.

Chuva em Cachoeiro

“A Prefeitura realizou a pavimentação de várias ruas que estavam em situação crítica nesses locais e os moradores não estão tendo maiores transtornos. Observamos que 90% dos problemas desses locais foram resolvidos com a pavimentação. No entanto, os moradores devem ter atenção e acionar a Defesa Civil diante de qualquer emergência”, completa.

Além disso, a Defesa Civil monitora também a chuva nas cidades da bacia do rio de Itapemirim e também a situação das chuvas em Castelo, já que o rio que corta o município também deságua no Itapemirim. Qualquer emergência, o morador pode acionar o plantão 24 horas da Defesa Civil de Cachoeiro pelo telefone: (28) 98814-3497.