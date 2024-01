Chuva em Calçado: ação combate acúmulo de água para evitar doenças

Por causa das fortes chuvas que atingem o município de São José do Calçado, uma grande quantidade de água se acumulou em um canteiro de obra da Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan), neste domingo (28).

Para evitar a formação de focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como Dengue, Zica e chikungunya, a Prefeitura de São José do Calçado, por meio da Secretaria de Agricultura, realizou a drenagem do local onde a Cesan está construindo uma estação elevatória.

“Devido as constantes chuvas que atingem nossa região, houve um acúmulo de água no local e para evitar a formação de criadouros do mosquito da Dengue, a Secretaria de Agricultura realizou a retirada desse acúmulo, contribuindo para a prevenção de possíveis focos de proliferação de doenças”, explicou a prefeitura por meio de nota.