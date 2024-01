Chuva no Sul do ES: água invade casas em Mimoso do Sul

Mimoso do Sul lidera o ranking das cidades do Sul do Espírito Santo onde mais choveu nas últimas 24 horas.

Segundo a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, órgão pertencente ao Corpo de Bombeiros Militar, o município recebeu um acumulado de chuva de aproximadamente 54,60 mm.

De acordo com o prefeito Peter Costa, duas casas foram invadidas pela água, na localidade do Café Moca, mas não houve vítimas. Após o nível da água ter baixado, as famílias retornaram para o imóvel.

Agora o município aguarda a publicação de um aditivo para drenagem. Segundo o chefe do Poder Executivo municipal a expectativa é de que o Governo do Estado publique autorize o recurso ainda hoje para que já nesta terça-feira (23), os serviços comecem a ser realizados na região.

Entre outras cidades do Sul do Espírito Santo atingidas estão Apiacá, com 51,40 mm; Vargem Alta, com 46,60 mm; Muqui, com 45,20 mm; Rio Novo do Sul, com 43,20 mm; Cachoeiro de Itapemirim, com 43,02; Presidente Kennedy, com 34,20 mm; Atílio Vivacqua, com 29,20 e Castelo, com 28,15 mm.