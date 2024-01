Chuvas: Defesa Civil faz plantão para monitorar nível do rio Itapemirim

As chuvas que atinge o Espírito Santo nos últimos dias tem preocupado e deixado toda a população em alerta, principalmente quem mora às margens dos rios. O coordenador da Defesa Civil de Cachoeiro, Inácio Daróz, disse que uma equipe está de plantão para fazer o monitoramento do nível do rio Itapemirim, já que a tendência é diminuir nas próximas horas.

“Tivemos algumas chuvas em alguns municípios da formação do Caparaó, então, esse volume que chega aqui em Cachoeiro é um acumulado desses municípios. Em alguns pontos vai chegar um pouco mais de água. A tendência a partir de agora é diminuir mesmo”, contou.

Além disso, Daróz explicou que tem alguns pontos que o nível da água fica diferente e que tem um sensor no rio que mede em tempo real o nível da água.

“A gente trabalha com a margem de erro do nível do rio. Já fizemos contato com Brasília para que eles acertem nossa estação hidrológica que fica localizada na Beira Rio. Não tivemos nenhum chamado de emergência e nossa equipe segue atenta no plantão”, relatou.

Nível do rio Itapemirim monitorado pela internet

A Defesa Civil recomenda que os cidadãos, principalmente, aqueles que moram ou trabalham em áreas ribeirinhas, fiquem atentos ao comportamento do rio. A população pode acompanhar a medição do nível, registrada de hora em hora, pelo site www.cachoeiro.es.gov.br/defesa-civil/plantao-defesa-civil.