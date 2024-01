Com pênalti perdido, Estrela e Nova Venécia empatam sem gols no Sumaré

Estrela do Norte e Nova Venécia se enfrentaram na noite desta quarta-feira (24), em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Capixaba 2024.

O jogo foi no Estádio do Sumaré, com mando do Estrela, e não contou com a presença “em massa” da torcida alvinegra. Em contrapartida, foi um bom jogo, talvez não muito bom taticamente. Mas, uma partida emocionante, com dois pênaltis perdidos e uma expulsão.

Como foi o jogo?

Logo no início do jogo, com menos de dois minutos, Vandinho foi derrubado dentro da área pelo goleiro Wagner Andrade. Assim, o Alvinegro do Sumaré teve um pênalti a seu favor, logo no começo da partida. O atacante Pixote cobrou no meio, e o goleiro do Nova Venécia fez a defesa, se redimindo do pênalti cometido.

Tempo depois do pênalti perdido pelo Estrela, o jogador Vandinho, que sofreu o pênalti, tomou o segundo amarelo e foi expulso da partida. Com um a mais, o Nova Venécia, teve a posse de bola na maior parte do primeiro tempo, porém não apresentou muito perigo ao gol Alvinegro.

Segundo tempo

No segundo tempo da partida, o Nova Venécia continuou com a maior parte da posse de bola, porém o Estrela funcionou muito bem defensivamente, e não deu muitas “brechas” para o Leão do Norte.

Aos 35 minutos da segunda etapa, o atacante do Nova Venécia foi derrubado dentro da área, muito perto da linha da grande área. Assim, o Nova Venécia teve um pênalti marcado a seu favor, no fim do jogo. Celsinho bateu e o goleiro Bernardo fez a defesa no canto. A partida terminou empatada, sem gols.

Situação do Estrela

Com o empate por 0 a 0, na segunda rodada do Capixabão, o Estrela soma um ponto de seis possíveis, e fica na 7ª colocação do Campeonato Capixaba. O próximo compromisso do Estrela é contra o Real Noroeste, fora de casa, no domingo (28).