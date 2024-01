Combate à dengue: confira itinerário dos termonebulizadores em Cachoeiro

A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) de Cachoeiro reforça as ações de combate à dengue, com o emprego de pulverização com termonebulizadores, para conter a proliferação do mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão da doença.

Segundo a Semus, o itinerário do serviço é elaborado conforme a notificação de casos da dengue e outras arboviroses, como zika e chikungunya, priorizando as regiões com maiores incidências das doenças.

Nos próximos dias, o serviço será realizado nos seguintes bairros: Abelardo Machado, Nossa Senhora Aparecida, Zumbi, Alto Eucalipto, Boa Esperança, São Lucas, São Francisco de Assis, Waldir Furtado Amorim, Amaral, Santa Helena, Vila Rica, Campo Leopoldina, Paraíso, Ibitiquara e Ferroviários.

A aplicação do termonebulizador ocorre pela manhã e à noite, podendo ser adiada a depender das condições do clima, como chuva e vento forte. Sendo assim, a recomendação é a de que os moradores abram as janelas e portas de suas casas, quando o veículo passar, a fim de maximizar a eficácia do serviço.

Mais seguro que o fumacê

Diferente do fumacê convencional, a solução aplicada a partir dos termonebulizadores não prejudica a saúde humana. Entretanto, quem tem animais de estimação deve adotar cuidados, como: recolher ou lavar potes de água e comida dos pets. Também é necessário que criadores de aves e abelhas as protejam da exposição ao inseticida.

Combate à dengue em casa

Mesmo com as ações do poder público para conter a proliferação do mosquito transmissor da dengue, a população deve ficar atenta e também fazer sua parte.

É importante observar possíveis focos do inseto, que deposita seus ovos em água parada e limpa. Além disso, é importante receber os agentes de endemias, que realizam visitas a domicílios para vistoriar e eliminar criadouros do mosquito.

Confira alguns passos para afastar o Aedes aegypti de sua casa:

Mantenha bem tampados: caixas, tonéis e barris de água.

Limpe as calhas com frequência, evitando que galhos e folhas possam impedir a passagem da água.

Se guardar garrafas de vidro ou plástico, mantenha sempre as bocas para baixo.

Proteja ralos sem tampa com telas finas.

Coloque o lixo em sacos plásticos e mantenha a lixeira sempre bem fechada.

Não jogue lixo em terrenos baldios.

Não deixe a água da chuva acumular sobre a laje.

Encha os pratinhos ou vasos de planta com areia até a borda.

Se guardar pneus velhos, retire toda a água e os mantenha em locais cobertos, protegidos da chuva.

Lave, com frequência, com água e sabão, os recipientes usados para guardar água, pelo menos, uma vez por semana.

Os vasos de plantas aquáticas devem ser lavados com água e sabão, toda semana. Também é importante trocar a água desses vasos com frequência.

Quando o agente de endemias – devidamente identificado – pedir para fazer a vistoria de rotina, permita a sua entrada.

Se for viajar por longo período, certifique-se de que não está deixando nenhum recipiente em local onde possa acumular água.