Confira a programação de esportes neste verão em Anchieta

A Prefeitura de Anchieta preparou uma vasta programação para o verão 2024 nos principais balneários. Em Iriri, Castelhanos, Ubu e na Praia Central haverá shows em todos os finais de semana de janeiro. Luaus e atividades esportivas também irão acontecer durante a temporada.

Durante a temporada de verão do município está incluso música ao vivo, atividades esportivas, de lazer e culturais, luaus e danças nas praias. Conforme informações da Secretaria de Turismo, a cidade está preparada para receber turistas e a intenção é oferecer uma programação para atender toda família.

E durante todo o mês de janeiro haverá diversas competições esportivas nas praias do município. A Arena de Verão 2024, montada na Praia Central, irá sediar a Copa David da Silva de Beach Soccer e outras competições no decorrer da temporada. Ainda haverá projeto de dança nas praias, caminhada e competições de beach tênis e futevôlei.

Terça – Feira – 16/01 – 07h – Projeto Anchieta em Movimento (Vila Olímpica “Adélia Marchezi”) Rua Ulysses Soares, Bairro Justiça – Anchieta – ES

8h30 – Dançando na Praia (Balneário de Ubu, Anchieta- ES)

19h – Arena Verão 2024 Beach Soccer (Praia Central Anchieta – ES)

Quarta – Feira – 17/01- 07h30 – Projeto Anchieta em Movimento (Comunidade Dois irmãos de Olivânia, Anchieta/ES)

8h30 – Dançando na Praia – (Praia Costa Azul, Balneário de Iriri/Anchieta –ES)

19h – Arena Verão 2024 Beach Soccer (Praia Central Anchieta – ES)

Quinta feira – 18/01 – 07h – Projeto Anchieta em Movimento (Vila Olímpica “Adélia Marchezi”) Rua Ulysses Soares, Bairro Justiça – Anchieta – ES

8h30 – Dançando na Praia – (Praia do Coqueiro/Anchieta –ES)

19h – Arena Verão 2024 Beach Soccer (Praia Central Anchieta – ES)

Sexta – Feira 19/01 – 19h- Arena Verão 2024 Beach Soccer (Praia Central Anchieta – ES)

19h – Apresentação de Capoeira/Verão 2024 – (Grupo Libertação) Balneário de Iriri, Anchieta/ES

Sábado – 20/01 – 07h – Beach Tênis – Arena Verão 2024 (Praia Central Anchieta – ES)

Domingo – 21/01 – 07h – Beach Tênis – Arena Verão 2024 (Praia Central Anchieta – ES)

Segunda Feira – 22/01 – 07h30 – Projeto Anchieta em Movimento (Comunidade de Dois Irmãos)

8h30 – Dançando na Praia (Balneário de Castelhanos, Anchieta- ES)

19h – Arena Verão 2024 Beach Soccer (Praia Central Anchieta – ES)

Terça-Feira – 23/01 – 07h – Projeto Anchieta em Movimento (Vila Olímpica “Adélia Marchezi”) Rua Ulysses Soares, Bairro Justiça – Anchieta – ES

8h30 – Dançando na Praia (Balneário de UBU, Anchieta- ES)

19h – Arena Verão 2024 Beach Soccer (Praia Central Anchieta – ES)

Quarta-Feira – 24/01- 07h30 – Projeto Anchieta em Movimento (Comunidade de Duas Barras, Anchieta/ES)

8h30 – Dançando na Praia – (Praia Costa Azul, Balneário de Iriri/Anchieta –ES)

