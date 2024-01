Confira as cidades do Sul do ES que não registraram homicídios em 2023

Algumas cidades do Sul do Espírito Santo não registraram homicídios em 2023. De acordo com o relatório divulgado nesta terça-feira (2), pelo Governo do Estado, as cidades são: Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Apiacá, Muqui, Iconha e Anchieta.

Os dados mostram que Divino de São Lourenço não registrou nenhum homicídio em 2023, assim como as outras cidades do Sul que integram a lista. Houve também redução nos registros de mortes em cidades do Sul, como: Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Itapemirim, Marataízes, Rio Novo do Sul e Piúma.

O secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho, disse que o investimento na segurança pública diminuiu o número de homicídios.

“Registra-se o ápice de homicídios no Estado do Espírito Santo, em 2009, onde matava-se 2.034 pessoas e éramos considerado o estado mais violento da federação. Só perdíamos para o estado de Alagoas. Hoje temos presídios seguros, com investimento do governo que tornam as ruas mais seguras porque evita a fuga de criminosos. E presídio seguro é sinônimo de rua segura”, comentou.

Veja as cidades que não registraram homicídios em 2023

Divino de São Lourenço

Dores do Rio Preto

Apiacá

Muqui

Iconha

Anchieta