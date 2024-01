Sem mortes! Cidade do Sul do ES não registra homicídio há mais de um ano

Uma marca para comemorar com o início de 2024: Anchieta completou mais de um ano sem homicídios no município. De acordo com o Governo do Estado divulgou, nesta terça-feira (2), são 390 dias sem esse tipo de ocorrência. Igualmente, também caíram os números de casos de roubo e furto.

Segundo o comparativo das ocorrências em 2023 em relação a 2022, houve redução em furtos à residências, a comércios e à pessoas. Também foram registrados menos casos de roubos à pessoas e zerados os casos de homicídios dolosos (quando há intenção de matar).

Segundo as informações divulgadas pelo governador Renato Casagrande, durante coletiva de imprensa, nessa terça-feira (2), para divulgar o relatório da Secretaria de Estado da Segurança Pública, apenas dez municípios capixabas não registraram homicídios em 2023, incluindo Anchieta.

O prefeito de Anchieta, Fabrício Petri, ressaltou que este resultado tornou-se possível porque a segurança do município é feita em parceria. O trabalho da Polícia Militar (PM) e da Polícia Civil (PC) tem apoio do Corpo de Bombeiros (CB) e da Guarda Municipal (GM). Além de atuarem em conjunto, estes órgãos se reúnem periodicamente com o prefeito e com órgãos de fiscalização da Prefeitura de Anchieta. Eles formam o Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM).

Como se vê, apenas os casos de roubos a comércios e a residências apresentaram crescimento de três ocorrências, no primeiro, e de cinco ocorrências, no segundo.