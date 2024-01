O ano de 2024 chegou e com ele uma nova vida floresceu! Em Cachoeiro de Itapemirim, Ravi foi o primeiro bebê a nascer no HIFA Maternidade.

Ravi nasceu na segunda-feira (1°), por parto normal, às 0h57, pesando 3.195kg e 50 cm. A mamãe Raissa Alves Azarias estava com oito meses de gestação quando a bolsa estourou.

