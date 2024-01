Consumo consciente de energia: orientação sobre os “vilões” da fatura

Alguns eletrodomésticos são considerados “vilões” quando se trata de consumo de energia, resultando em um impacto significativo nas despesas do lar. Com o objetivo de alertar e orientar os consumidores em sua área de concessão, sobre a importância do uso consciente desses e de outros aparelhos elétricos, a EDP, distribuidora de energia do Espírito Santo, realizará ações educativas nas praias da Grande Vitória. As atividades incluirão jogos interativos, distribuição de brindes e oferta de filtro solar para proteger os banhistas.

A ação está programada para ocorrer nos finais de semana de janeiro, aos sábados, das 11h às 15h, e aos domingos, das 9h30 às 13h30. Nos dias 13 e 14/01, na Praia da Costa, em Vila Velha; nos dias 20 e 21/01, na Curva da Jurema, em Vitória; e, nos dias 27 e 28/01, na Praia de Jacaraípe, na Serra.

Os agentes estarão uniformizados com o logo da distribuidora em uma arena montada na areia, contando com tenda, windbanner e totem solar para carregar bateria de celular. Na hora de ir embora, os banhistas poderão ainda participar da ação de lava pés, onde os promotores usarão a bomba de água para limpar os pés de quem estiver saindo da praia.

Eletrodomésticos considerados vilões da conta de energia

O calor excessivo impacta nos hábitos de utilização dos eletrodomésticos pelas famílias, demandando uma maior utilização de equipamentos de refrigeração e ventilação, em especial ventiladores, freezer, geladeira e ar-condicionado, esses últimos considerados vilões da conta de energia e, como consequência, pode refletir no consumo e no valor da fatura. Em um ambiente mais quente os aparelhos consumem mais energia para funcionar com a mesma qualidade.

Com o calor intenso, o corpo humano perde muito líquido e aumenta a necessidade de hidratação. Logo, a porta da geladeira passa a ser aberta mais vezes durante o dia em busca de água gelada. Este é outro vilão do consumo. A geladeira corresponde em média a 30% do consumo total de uma casa. Por isso, equalizar os momentos de abertura do eletrodoméstico e ajustar a temperatura interna são medidas que podem ajudar a economizar.

“A EDP desenvolve continuamente ações e campanhas para conscientizar a população sobre o uso racional e seguro da energia elétrica. É importante destacar que durante o verão os cuidados e a atenção no consumo de energia devem ser redobrados, uma vez que o calor influência diretamente no consumo dos equipamentos de refrigeração”, destaca o gestor da EDP, Adilson Herzog.

Confira as dicas de economia para cada equipamento:

Ar-condicionado

O ar-condicionado é um dos aparelhos que mais consome energia, principalmente se utilizado em temperaturas baixas ou por longos períodos. Se for usá-lo, coloque-o na temperatura 23 graus ou maior e programe para que desligue automaticamente.



O uso diário de ventiladores e aparelhos de ar-condicionado é necessário, mas, em dias com temperaturas amenas, prefira ligar o ventilador. Os ventiladores de teto são a forma mais em conta para arejar um ambiente. Quando utilizados na velocidade média podem consumir até 11 vezes menos que um ar-condicionado. Mas, cuidado, um número excessivo de aparelhos ligados pode elevar consideravelmente sua conta.

Além disso, assegure-se de que os aparelhos e sistemas de climatização estejam em bom estado de funcionamento, realizando manutenções preventivas regularmente. Equipamentos como o ar-condicionado funcionam melhor quando estão limpos, sem acúmulo de poeira. A sujeira pode obstruir as saídas de ar, forçando o aparelho a trabalhar mais para manter a mesma temperatura, resultando em maior consumo de energia.



Geladeira

A geladeira corresponde em média a 30% do consumo total de uma casa. Antes de abrir a geladeira pense no que precisa, ou seja, diminua o tempo em que a porta ficará aberta. O aparelho deve ficar longe de locais quentes, como o fogão ou locais que pegam sol. Recomenda-se ainda que geladeiras e refrigerados sejam instalados afastados da parede em pelo menos 10 cm.

Além disso, verifique as vedações de borracha da porta, para evitar entrada de calor externo. Ajustar a temperatura interna também pode ajudar a economizar. E não seque roupas atrás da geladeira e não guarde alimentos muito quentes. Faça sempre o degelo do aparelho, caso o modelo não seja frost free.

Chuveiro elétrico:

Com o calor, hábitos do inverno devem ser deixados de lado. O chuveiro deve estar na posição “verão” ou, preferencialmente, desligado. Seu uso prolongado, especialmente em potências elevadas, pode resultar em um consumo significativo.

Forno elétrico

Assim como o ar-condicionado, seu uso prolongado pode impactar significativamente na conta de luz. Ao adquirir um produto, o ideal é que o consumidor esteja atento às classificações que constam no selo Procel, que varia de A (mais eficiente) a G (menos eficiente). Opte sempre pelo aparelho de consumo A.

Máquina de lavar roupa e secadora

É mais eficiente em termos de energia secar roupas ao ar livre, mas quando utilizada, consome bastante energia. Opte por utilizar máquinas de lavar em sua capacidade máxima.

Ferro de passar roupa:

Seu uso frequente pode representar um consumo considerável de energia. O mesmo vale para o ferro de passar roupa. O ideal é reunir um volume de peças e passar todas de uma vez.

Computadores e equipamentos eletrônicos

Muitos dispositivos eletrônicos consomem energia mesmo em modo de espera, contribuindo para o consumo total. Evite deixar aparelhos em stand-by e desligue-os quando não estiverem em uso.

Com relação ao televisor é importante não deixar o aparelho ligado sem ninguém assistindo, assim como outros eletroeletrônicos que devem ser retirados da tomada.

Lâmpadas

Mantenha cortinas e persianas abertas durante o dia para aproveitar a luz solar e reduzir a necessidade de iluminação artificial. Sempre que deixar um ambiente, desligue a luz.

Opte por equipamentos mais eficientes em termos energéticos, como lâmpadas LED e aparelhos classificados com alta eficiência energética, pode ajudar a reduzir o consumo e os custos.

