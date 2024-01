Copa de Beach Soccer abre programação esportiva do verão 2024 em Anchieta

A Prefeitura de Anchieta, por meio da Secretaria dos Esportes e da Juventude, preparou uma vasta programação para o verão 2024. E nesta sexta-feira (05), a partir das 18h45, será a abertura da Arena Verão 2024, com a Copa Municipal David da Silva de Beach Soccer, a qual 11 times disputam os jogos até 02 de fevereiro.

Nesta sexta, o jogo de estreia será entre Unidos da Ponta e Porto Vila. Em seguida, disputam BX Academy e Lokomotiva NA.

No decorrer do mês de janeiro haverá danças nas praias, campeonatos de vôlei, beach tênis e futevôlei, além de passeio ciclístico e travessia marítima.

Os jogos irão da Copa de Beach Soccer acontecem durante todo mês, com jogos diários, se segunda a sexta, sempre a partir das 19h. A final está prevista para o dia 02 de fevereiro.

Já neste sábado (06) acontece a travessia Aquática na Praia da Areia Preta, em Iriri. O evento será a partir das 8h e a participação é gratuita. E no domingo (07) será realizado um Passeio Ciclístico de 27km. A saída será da Vila Olímpica, passando pelas localidades de Chapada do A, Ubu, Castelhanos e terminando na sede de Anchieta.

GRUPO A

– BX ACADEMY

– LOKOMOTIVA NA

– PARATINAYKOS

– BOCA JRS

– AREIA MOVEDIÇA

– COQUEIROS



GRUPO B

– UNIDOS DA PONTA

– PORTO VILA

– RECANTO DO SOL

– NOVA ANCHIETA BS

– IRIRI EC



1° RODADA | SEXTA-FEIRA (05/01/2024)

(18:45 HRS) UNIDOS DA PONTA X PORTO VILA

(A SEGUIR) BX ACADEMY X LOKOMOTIVA NA

Sexta-Feira – 05/01 – 18h30 – Abertura oficial da Arena Esportiva 2024 (Praia Central de Anchieta/ES).

19h – Copa Municipal “DAVID DA SILVA” de Beach Soccer /2024.

20h – Show Musical.

Sábado – 06/01 – 8h – Travessia Aquática Iriri/Anchieta (Praia Areia Preta) – Entrada gratuita.

Domingo – 07/01 – 07h Passeio Ciclístico – Verão 2024 (saída Vila Olímpica “Adélia Marchezi”) Rua Ulysses Soares, Bairro Justiça – Anchieta – ES.

Percurso: (Anchieta x Chapada do A x Ubu x Castelhanos x Anchieta). (27km).

Segunda-Feira – 08/01 – 07h30 – Projeto Anchieta em Movimento (Comunidade de Córrego da Prata).

8h30 – Dançando na Praia (Balneário de Castelhanos, Anchieta- ES).

19h- Arena Verão 2024 Beach Soccer (Praia Central Anchieta – ES).

Terça-Feira – 09/01 – 07h – Projeto Anchieta em Movimento (Vila Olímpica “Adélia Marchezi”) Rua Ulysses Soares, Bairro Justiça – Anchieta – ES.

8h30 – Dançando na Praia (Balneário de Ubu, Anchieta- ES).

19h- Arena Verão 2024 Beach Soccer (Praia Central Anchieta – ES).

Quarta-feira – 10/01 – 07h30 – Projeto Anchieta em Movimento (Comunidade de Olivânia).

8h30 – Dançando na Praia – (Praia Costa Azul, Balneário de Iriri/Anchieta –ES).

19h- Arena Verão 2024 Beach Soccer (Praia Central Anchieta – ES).

Quinta-Feira – 11/01 – 07h – Projeto Anchieta em Movimento (Vila Olímpica “Adélia Marchezi”) Rua Ulysses Soares, Bairro Justiça – Anchieta – ES.

8h30 – Dançando na Praia – (Praia do Coqueiro,/Anchieta –ES).

19h- Arena Verão 2024 Beach Soccer (Praia Central Anchieta – ES).

Sexta-Feira – 12/01 – 19h- Arena Verão 2024 Beach Soccer (Praia Central Anchieta – ES).

19h – Apresentação de Capoeira/Verão 2024 – (Grupo Libertação) Praia Central Anchieta – ES.

20h – show Musical

Sábado – 13/01 – 07h – Vôlei de Praia na Arena Verão 2024 (Praia Central Anchieta – ES).

Domingo – 14/01 – 07h – Vôlei de Praia na Arena Verão 2024 (Praia Central Anchieta – ES).

Segunda – Feira – 15/01 – 07h30 – Projeto Anchieta em Movimento (Comunidade de Alto Joeba, Anchieta – ES).

8h30 – Dançando na Praia (Balneário de Castelhanos, Anchieta- ES).

19h- Arena Verão 2024 Beach Soccer (Praia Central Anchieta – ES).

Terça – Feira – 16/01 – 07h – Projeto Anchieta em Movimento (Vila Olímpica “Adélia Marchezi”) Rua Ulysses Soares, Bairro Justiça – Anchieta – ES.

8h30 – Dançando na Praia (Balneário de Ubu, Anchieta- ES).

19h- Arena Verão 2024 Beach Soccer (Praia Central Anchieta – ES).

Quarta – Feira – 17/01- 07h30 – Projeto Anchieta em Movimento (Comunidade Dois irmãos de Olivânia, Anchieta/ES).

8h30 – Dançando na Praia – (Praia Costa Azul, Balneário de Iriri/Anchieta –ES)

19h- Arena Verão 2024 Beach Soccer (Praia Central Anchieta – ES).

Quinta feira – 18/01 – 07h – Projeto Anchieta em Movimento (Vila Olímpica “Adélia Marchezi”) Rua Ulysses Soares, Bairro Justiça – Anchieta – ES.

8h30 – Dançando na Praia – (Praia do Coqueiro/Anchieta –ES)

19h- Arena Verão 2024 Beach Soccer (Praia Central Anchieta – ES).

Sexta – Feira 19/01 – 19h- Arena Verão 2024 Beach Soccer (Praia Central Anchieta – ES).

19h – Apresentação de Capoeira/Verão 2024 – (Grupo Libertação) Balneário de Iriri, Anchieta/ES.

20h – Show Musical.

Sábado – 20/01 – 07h – Beach Tênis – Arena Verão 2024 (Praia Central Anchieta – ES).

Domingo – 21/01 – 07h – Beach Tênis – Arena Verão 2024 (Praia Central Anchieta – ES).

Segunda Feira – 22/01 – 07h30 – Projeto Anchieta em Movimento (Comunidade de Dois Irmãos).

8h30 – Dançando na Praia (Balneário de Castelhanos, Anchieta- ES).

19h- Arena Verão 2024 Beach Soccer (Praia Central Anchieta – ES).

Terça-Feira – 23/01 – 07h – Projeto Anchieta em Movimento (Vila Olímpica “Adélia Marchezi”) Rua Ulysses Soares, Bairro Justiça – Anchieta – ES.

8h30 – Dançando na Praia (Balneário de UBU, Anchieta- ES).

19h- Arena Verão 2024 Beach Soccer (Praia Central Anchieta – ES).

Quarta-Feira – 24/01- 07h30 – Projeto Anchieta em Movimento (Comunidade de Duas Barras, Anchieta/ES).

8h30 – Dançando na Praia – (Praia Costa Azul, Balneário de Iriri/Anchieta –ES).

19h- Arena Verão 2024 Beach Soccer (Praia Central Anchieta – ES).

Quinta-Feira – 25/01 – 07h – Projeto Anchieta em Movimento (Vila Olímpica “Adélia Marchezi”) Rua Ulysses Soares, Bairro Justiça – Anchieta – ES.

8h30 – Dançando na Praia – (Praia Coqueiro/Anchieta –ES).

19h- Arena Verão 2024 Beach Soccer (Praia Central Anchieta – ES).

Sexta-Feira – 26/01 – 19h– Arena Verão 2024 Beach Soccer (Praia Central Anchieta – ES).

19h – Apresentação de Capoeira/Verão 2024 – (Grupo Libertação) Balneário de Castelhanos, Anchieta/ES.

20h – Show Musical.

Segunda-feira – 29/01 – 8h às 18h – Abertura da Copa Guri Nacional (Nova Jerusalém, Chapada do A, Jabaquara).

19h – Arena Verão 2024 Beach Soccer (Praia Central Anchieta – ES).

Terça-Feira 30/01 – 8h às 18h – Copa Guri Nacional (Nova Jerusalém, Chapada do A, Jabaquara).

19h – Arena Verão 2024 Beach Soccer (Praia Central Anchieta – ES).

Quarta-Feira – 31/01 – 8h às 18h – Copa Guri Nacional (Nova Jerusalém, Chapada do A, Jabaquara).

19h – Arena Verão 2024 Beach Soccer (Praia Central Anchieta – ES).

Quinta-feira – 01/02 – 8h às 18h – Copa Guri Nacional (Nova Jerusalém, Chapada do A, Jabaquara).

19h – Arena Verão 2024 Beach Soccer (Praia Central Anchieta – ES).

Sexta-feira – 02/02 – 8h às 18h – Copa Guri Nacional (Nova Jerusalém, Chapada do A, Jabaquara).

19h – Apresentação de Capoeira/Verão 2024 – (Grupo Libertação) Balneário de Ubu, Anchieta/ES.

19h – Final da Copa “DAVID DA SILVA” de Beach Soccer – 2024 (Praia Central Anchieta – ES).

Sábado – 03/02 – Final da Copa Guri Nacional (Estádio Nova Jerusalém, Anchieta/ES).

8h – Futevôlei Arena Verão 2024 (Praia Central Anchieta – ES)

