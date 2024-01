De novo! Carro fica preso em mureta em avenida de Cachoeiro

Uma cena que já está se tornando bastante comum no trânsito de Cachoeiro de Itapemirim. Na noite desta quarta-feira (24), mais um veículo invadiu e ficou preso à mureta de concreto instalada no meio da Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, bairro Gilberto Machado. Desta vez foi o motorista de um veículo tipo Van que não viu a barreira implantada pela Prefeitura e acabou subindo na estrutura.

Segundo testemunhas que passavam pelo local, o motorista seguia pela avenida, sentido Aristides Campos, quando invadiu a mureta e acabou ficando com o fundo do carro preso. Contudo, não há informação sobre feridos.

A estrutura de concreto divide as pistas e foi instalada em dezembro do ano passado. A implantação da estrutura faz parte do projeto de requalificação viária elaborado pela equipe de Mobilidade Urbana da Secretaria Municipal de Obras (Semo). A obra foi realizada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), com apoio da Prefeitura.

Entretanto, desde que foram instaladas, as muretas têm provocado vários acidentes desse tipo no município.