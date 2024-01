Dengue: Estado alerta para novos casos registrados no ES

A Secretaria de Saúde (Sesa) divulgou nesta quarta-feira (17) o segundo boletim epidemiológico da Dengue no Espírito Santo.

Na semana dois, que compreende os dias 07 e 13 de janeiro, foram notificados 1.825 casos. No total acumulado, foram 3.152 casos de dengue notificados no ES com incidência de 76,89 casos por

100 mil habitantes. Todavia, não há confirmação de óbitos neste período.

O Ministério da Saúde, por sua vez, considera três níveis de incidência acumulada das quatro últimas semanas dos casos de dengue: baixa (menos de 100 casos/100 mil habitantes), média (de 100 a 300

casos/100 mil habitantes) e alta (mais de 300 casos/100 mil habitantes).

A taxa de incidência, portanto, é um importante indicador de alerta e ajuda a orientar as ações de combate à dengue.

Casos no Sul do Estado

Dos oitos municípios com alta incidência em notificações de casos de dengue no Espírito Santo, Apiacá é o único do Sul que aparece nesta lista, resgistrando nesta semana 264,76/ 100 mil habitantes.

Cachoeiro, contudo, está com baixa incidência e neste boletim aparece com 25,17 de incidência de casos por 100 mil habitantes.

Como se prevenir

A Sesa orienta, aliás, a população a sempre:

-manter o quintal de casa limpo, jogando fora, portanto, o que não é utilizado;

-tirar água dos pratos de plantas;

-colocar garrafas vazias de cabeça para baixo;

-tampar tonéis, depósitos de água, caixas d’água e qualquer tipo de recipiente que possa reservar água;

-manter os quintais bem varridos, eliminando recipientes que possam acumular água, como tampinha de garrafa, folhas e sacolas plásticas;

-escovar bem as bordas dos recipientes (vasilha de água e comida de animais, pratos de plantas, tonéis e caixas d’água) e mantê-los sempre limpos.