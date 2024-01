Dengue: novo boletim indica aumento de casos; Sesa incentiva prevenção

A Secretaria de Estado de Saúde (Sesa) divulgou novo boletim informativo nesta quinta-feira (25) sobre a dengue no Espírito Santo.

Nesta semana três, que compreende os dias 14 e 20 de janeiro, foram notificados 2.403 casos.

No total acumulado, a Sesa registrou 5.591 casos de dengue no ES com incidência de 137,57 ocorrências por 100 mil habitantes. Todavia, não há confirmação de óbitos neste período.

O Ministério da Saúde, por sua vez, considera três níveis de incidência acumulada das quatro últimas semanas dos casos de dengue: baixa (menos de 100 casos/100 mil habitantes), média (de 100 a 300 casos/100 mil habitantes) e alta (mais de 300 casos/100 mil habitantes).

De acordo com o boletim, o município capixaba com a maior incidência é Laranja da Terra, localizado na região metropolitana de Vitória, com um total acumulado de 2.277,50, nas últimas quatro semanas e o menor é Baixo Guandú, com um acumulado de 22,48.

Rio Novo do Sul, Divino de São Lourenço e Governador Lindenberg não tem registro da doença nas últimas semanas.

Os municípios do Sul de Muqui, São José do Calçado, Alegre e Mimoso do Sul encabeçam a lista da Sesa com incidência média, havendo variação de números para mais e para menos. Cachoeiro, por exemplo, registrou queda na incidência de casos da segunda para a terceira semana passando de 25,14 para 22,32.

Acompanhe nos quadros abaixo todos os números:

A Sesa divulga boletim atualizado toda semana, informando a população acerca dos números da dengue no Estado. Contudo, os cuidados preventivos devem ser contínuos:

Limpar o quintal e jogar fora o que não é utilizado, tirar água dos pratos de plantas;

colocar garrafas vazias de cabeça para baixo;

limpar tóneis; depósitos de água ou qualquer tipo de recipiente que possa reservar água;

manter os quintais bem varridos, eliminando recipientes que possam acumular água como tampinhas de garrafas, folhas e sacolas plásticas;

escovar bem as bordas dos recipientes (vasilhas de água e comida de animais, pratos de plantas, tóneis e caixas d`águas) e mantê-los sempre limpos.

Vacina

O Ministério da Saúde anunciou a incorporação da vacina da dengue (Qdenga) ao Sistema Único de Saúde (SUS). Porém, neste primeiro momento, a cobertura não será em larga escala.

No Espírito Santo, serão 20 cidades aptas a receber as doses. Dessas, três estão localizadas no Sul do Estado: Conceição do Castelo, Venda Nova do Imigrante e Ibatiba.

A vacina, contudo, já está disponível na rede particular.