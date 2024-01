Depressão pós-férias existe; entenda os sintomas e como evitá-la

O período de férias é essencial para o cuidado com a saúde mental, já que conseguimos nos desligar no trabalho, ter tempo para sair da rotina e se distrair, se divertir. Mas a pior parte das férias é quando elas acabam, pois quando chega a hora de voltar, muitos sentem dificuldades para se readaptar à rotina do trabalho.

De acordo com a psicóloga da Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro, Isabela Maciel Vieira, é comum ainda sentir alguma angústia ou mesmo tristeza por regressar ao trabalho.

“E não se trata apenas de ter de voltar a trabalhar em si, mas também de retomar a rotina, com horários e tarefas a cumprir, e todo o ritmo da vida trabalhista”, explicou.

Apesar de não ser reconhecido do ponto de vista médico ou clínico, há mais de 50 anos alguns estudiosos usam a expressão depressão pós-férias para se referirem a esse período de maior tristeza ou angústia que algumas pessoas têm, após voltarem de férias e regressarem à sua rotina habitual. Aliás, geralmente, trata-se de uma condição transitória, que acaba por passar em alguns dias, à medida que o organismo se vai readaptando ao ritmo de vida. Porém, a realidade é que, para algumas pessoas, este estado pode prejudicar as suas relações, tanto pessoais como profissionais.

“É importante ressaltar que a depressão pós-férias não é considerada um tipo de transtorno depressivo, é uma fase passageira da vida”, disse.

Sintomas da Depressão pós-férias

Alguns dos principais sintomas dessa fase são: ansiedade; irritabilidade; nostalgia; dificuldade de dormir e mal-estar.

Pensando em como ajudar a voltar à rotina sem sofrimento, a especialista cita algumas dicas que podem ajudar nesse período de retorno ao trabalho:

1 – Ajuste seus horários

Uma boa dica é tentar voltar aos horários habituais aos poucos. Uma semana antes das suas férias acabarem, tente ir dormir e levantar um pouquinho mais cedo. Aos poucos, você voltará à sua rotina normal e não levará um choque quando precisar voltar aos trabalhos de verdade.

2 – Retome as atividades físicas e hidrate-se

Se você está totalmente parado, sem praticar nenhuma atividade física, volte a se movimentar. Isso vai te ajudar a retomar a rotina de trabalho. Fazer alongamentos logo pela manhã é uma maneira eficaz de mandar a preguiça embora. E o calor continua com toda força, por isso, não se esqueça de se manter hidratado no trabalho e fora dele.

3 – Foque nos pontos positivos

Para ter mais animação no retorno ao trabalho, pense naquilo que mais gosta de fazer ao exercer sua função. Canalize a energia acumulada nas férias a favor do trabalho, implementando, por exemplo, novas estratégias e métodos de desempenhar determinadas tarefas. Esses comportamentos podem ter um excelente poder motivacional.

4 – Invista na organização

Aproveite este novo ano para manter o seu local de trabalho limpo e organizado. Organizar seu tempo e atividades através de agenda e planners também é uma boa medida para visualizar seus compromissos e tarefas do dia, o que ajuda a diminuir a ansiedade.

5 – Estabeleça limites e não se desespere

Evite fazer horas extras nos primeiros dias de trabalho. Seu corpo e sua mente ainda não se readaptaram completamente à rotina, o que pode fazer com que esse tempo não seja proveitoso. Mesmo que algum serviço esteja acumulado, se esforçar além dos seus limites atrapalha diretamente a produtividade.

6 – Converse com seu chefe e colegas

Para voltar aos trilhos, é legal ter uma conversa com quem trabalha com você para definir como será o novo ano. Aliás, novas metas e desafios também te ajudam a manter a motivação.

7 – Faça pequenas pausas

Entre uma tarefa e outra, é importante que você faça rápidos intervalos, seja para tomar um café, ir ao banheiro ou bater um papinho rápido. Essa é uma maneira de relaxar e oxigenar o cérebro e, consequentemente, aumentar a sua produtividade.

8 – Faça uma programação divertida fora do trabalho

Além de se atualizar sobre o trabalho, que tal combinar uma saída com seus colegas na primeira semana? Não é porque as férias já acabaram que não se pode divertir e fazer atividades interessantes. Esta é uma maneira de relaxar e ganhar mais ânimo para encarar o regresso à rotina.

A depressão pós-férias não é uma condição grave e, numa fase inicial, não exige uma preocupação especial. No entanto, como pode afetar o rendimento, vale a pena pôr em prática algumas das medidas sugeridas para prevenir ou ultrapassar este problema.