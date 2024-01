Deslizamento de terra atinge oito carros e interdita BR 262 em Domingos Martins

Após um forte temporal, um deslizamento de terra e pedras atingiu oito veículos e interditou totalmente a BR 262, na noite deste domingo, em Domingos Martins. O incidente foi registrado na altura do quilômetro 89, próximo ao trevo do distrito de Aracê.

O número de veículos atingidos foi divulgado na manhã desta segunda-feira (29), no Boletim Extraordinário emitido pela Defesa Civil Estadual.

Um grande volume de terra cobriu a rodovia e acabou atingindo os veículos que passaram pelo local. Equipes do Corpo de Bombeiros, Samu e Polícia Rodoviária Federal (PRF) estiveram no local. De acordo com a PRF, apesar do susto, não houve feridos.

Foto: Divulgação PRF

Foto: Divulgação PRF

Ainda chovia forte e devido ao grande volume de terra, A pista ficou totalmente interditada nos dois sentidos. Máquinas foram acionadas para remover a terra e as pedras.

Na manhã desta segunda-feira, equipes ainda trabalhavam no local para desobstruir a rodovia e o trânsito estava fluindo em sistema de pare e siga.

Veja alguns vídeos feitos logo após o deslizamento: