Dia da Saudade: uma reflexão sobre os sentimentos em torno da nostalgia

Saudade é uma palavra que existe apenas na língua portuguesa. Mas sentir saudade é universal. É um sentimento marcante na vida de todo ser humano.

É uma demonstração de como as pessoas que as cercam são importantes, afinal, elas sentem saudade daquelas pessoas de que mais gostam.

Neste dia 30 de janeiro é celebrado o Dia da Saudade e uma reflexão vem: sentir saudade traz tristeza ou felicidade?

De acordo com a psicóloga Emanuelle França Ervatti Viana, a saudade pode atuar nas duas vertentes, basta as pessoas entenderem que todas as emoções são benéficas.

“A saudade é considerada uma emoção normal, que dói um pouco às vezes.

Mas, apesar disso, conseguimos tencionar que é uma lembrança alegre, que nos motiva, nos inspira e nos enche de bons sentimentos e de boas risadas”, explica.

Rir é o melhor remédio

E falando em risadas, a especialista mostra que rir é um remédio e tanto para manter a saúde mental em dia.

Os benefícios de sorrir, são emocionais, físicos e sociais. Quando uma pessoa sorri, o cérebro dela libera serotonina e endorfina, substâncias que produzem sensação de bem-estar, prazer, alegria.

Automaticamente diminuem os níveis de adrenalina, e a longo prazo níveis de cortisol que é o hormônio do estresse.

Então vai haver uma diminuição da intensidade de emoções negativas, alívio de dores e tensão, relaxando a musculatura corporal por até 45 minutos.

“Podemos pensar que o nosso cérebro, não consegue estar relaxado e o estressado ao mesmo tempo. As substâncias produzidas são diferentes para cada situação, então se a pessoa costuma ser bem-humorada e claro, usa sua energia para boas escolhas, então terá chance de ser mais saudável”, mostra.

Administrando emoções

Emanuelle diz que todas as pessoas têm, em média, 70 mil pensamentos diários que não percebem e interferem diretamente em como sentem e em como se comportam.

Isto pode ser de forma funcional, trazendo benefícios ou disfuncional trazendo prejuízos.

“Desta forma, fazer uma avaliação e perceber que está tendo muitos prejuízos em qualquer que seja a área de sua vida, e importante saber que o psicólogo pode ajudar a trabalhar nessas áreas para que você tenha mais qualidade de vida e alcance seus objetivos”, orienta.

E não se esqueça, se alimente bem, pratique exercícios físicos, cuide sua saúde física, mental e não se esqueça de recordar dos seus entes queridos e sorria muito.