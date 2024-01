Dois meses: o caso do idoso desaparecido em Cachoeiro segue um mistério

O caso do idoso desaparecido João Silva, de 76 anos, que desapareceu no dia 1º de novembro segue um mistério. João tem o diagnóstico de Alzheimer e sumiu após sair de casa, na Rua José Bonifácio, no bairro Amaral, em Cachoeiro de Itapemirim.

Leia também: Após 35 dias, idoso com Alzheimer segue desaparecido em Cachoeiro

A filha Anne relatou que está sem notícias do pai desde o dia em que ele desapareceu e que ninguém fala mais nada sobre o desaparecimento do João. “Por enquanto sem notícias ou pista. Segue desaparecido e ninguém fala mais nada. Já não acredito que esteja aqui na região e está muito difícil procurar sozinha. Não sei mais pra onde ir”, relatou.

Anne contou que recebeu imagens da câmera de videomonitoramento do litoral e especularam que era o idoso desaparecido, mas sem sucesso. “Recebi algumas imagens do videomonitoramento da vila de Itapemirim, mas não era meu pai. Segue as especulação de que viram mas não tem certeza, pois os andarilhos se confundem muito devido as condições insalubres”, contou.

Anne disse ainda que esteve no Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro para fazer o reconhecimento de um corpo que foi encontrado às margens da BR-101, mas que não era seu pai. “Estive no SML, pois acharam um corpo de um homem próximo a Rio Novo do Sul. Fiquei de voltar para fazer DNA, mas pelo que o auxiliar do legista me informou não é ele. Papai tem o calcanhar direito todo refeito com placa e parafuso e o esquerdo do tornozelo até o calcanhar com placa de platina”, disse Anne.

A nossa reportagem demandou a Polícia Civil para saber como anda as investigações acerca do idoso desaparecido, mas até o momento, não obtivemos retorno.