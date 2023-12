Após 35 dias, idoso com Alzheimer segue desaparecido em Cachoeiro

Nesta quarta-feira (6), completa 35 dias que o idoso, João Silva, está desaparecido. O idoso tem o diagnóstico de Alzheimer e despareceu, no dia 1º de novembro, após sair de casa, no bairro Amaral, em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com a filha do idoso, Anne Ramos Silva, após a grande comoção da imprensa pela localização do pai, ela recebeu muitas ligações de pessoas dizendo terem visto o Senhor João. “Todas as vezes eu, meu marido e meu irmão vamos verificar. Mas voltamos para casa frustrados”, lamenta.

Segundo ela, as pistas indicam que ele esteja como andarilho no litoral. “Ele já foi pescador então pode estar indo para essa região de pesca no litoral de Itapemirim e Marataízes.”, disse.

Anne pede que as pessoas continuem divulgando e ajudando na procura pelo pai: “Peço ajuda a todos, em especial aos moradores dos municípios do litoral, como Marataízes, Itaoca, Itapemirim e Piúma que nos procurem caso saibam de alguma coisa”.

Quem tiver qualquer informação que leve ao paradeiro do senhor João silva, pode entrar em contato pelo telefone: (28) 99928-3821.