Editais do concurso público com 370 vagas em Cachoeiro serão lançados nesta sexta (05)

Os editais para o tão aguardado concurso público da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim serão lançados nesta sexta-feira (05). A boa notícia foi divulgada pelo prefeito Victor Coelho (PSB) em suas redes sociais na manhã desta quinta-feira (04) (confira o vídeo no final da matéria).

“Cachoeiro vai ter concurso público! Essa é uma notícia aguardada há muito tempo. Estou aqui com a diretoria do Sindicato dos Servidores e com os nossos vereadores, onde juntos, em uma construção coletiva, desde a criação do novo plano de cargos e salários da Prefeitura, que teve a aprovação da Câmara, para dizer que finalmente chegou o dia de anunciarmos o tão sonhado concurso público de Cachoeiro”, disse o chefe do Executivo.

De acordo com o prefeito, serão 370 vagas, além de formação de cadastro de reserva. O concurso público será dividido em três editais: um para professores e profissionais da saúde; um para os cargos administrativos e um para procurador e guardas municipais.

O certame será organizado e conduzido pela CEBRASPE. Todas as informações sobre o concurso, inclusive sobre o início das inscrições e o os editais completos, serão divulgadas no portal da Prefeitura de Cachoeiro e no site da banca CEBRASPE.

O município de Cachoeiro está há mais de 20 anos sem concurso público e possui um quadro de profissionais advindos do contrato temporário elevado, o que reforça ainda mais a necessidade da realização do processo seletivo.

“Prepare-se para se tornar um servidor público municipal e fazer parte da construção de uma Cachoeiro cada vez melhor!”, escreveu Victor em sua publicação.

Confira a publicação: