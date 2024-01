Emprego: Multivix oferece oportunidade para PCD em Cachoeiro

A faculdade Multivix, em Cachoeiro de Itapemirim, está com oportunidade de emprego para a contratação de assistente administrativo e auxiliar de serviços gerais. Ambas as vagas são exclusivas para candidatos portadores com deficiência (PCD).

Os interessandos a vaga de assistente administrativos, contudo, devem apresentar laudo comprobatório de PCD. Devem ainda, ter ensino médio completo, conhecimento pacote office e básico em rotinas administrativas e no atendimento ao público.

Dentre as atribuições, portanto, estão, além do atendimento ao público presencial e por telefone, a organização de documentos, agendamento de reuniões, suporte na gestão de correspondências, entrada de dados em sistemas, entre outros.

Os candidatos a vaga de auxiliar de serviços gerais também precisam apresentar laudo comprobatório de PCD e possuir ensino médio completo. Além disso, contudo, é desejável, experiência miníma na função.

A saber, as atribuições incluem realização da limpeza das salas de aula e dos demais setores que compõem a faculdade como laboratórios, pátios e áreas administrativas.

A empresa oferece salários compatíveis com as funções e benefícios como vale – alimentação, plano odontológico, previdência privada, seguro de vida e desconto sindical em cursos de graduação ou pós graduação na instituição.

Os currículos devem ser enviados para o email fatima. [email protected]. No assunto, colocar ASGPCD01 para vaga de auxiliar de serviços gerais ou ADMPCD01 para vaga de assistente administrativo.