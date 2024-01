Empresas do Sul do ES ofertam oportunidades de trabalho; confira!

Se você está procurando uma oportunidade de trabalho, três empresas do Sul do Espírito Santo estão com vagas de emprego abertas nesta terça-feira (9). As vagas são para Técnico em Enfermagem, Auxiliar Administrativo, Pizzaiolo, Forneiro e Chapeiro.

Para o Grupo Inovar Consultoria em Medicina e Segurança do trabalho, a vaga é para Técnico em Enfermagem e o candidato deve residir em Domingos Martins, Marechal Floriano ou redondeza. Quem se interessar, os currículos devem ser enviados pelo [email protected]

Na Oakes Store unidade Cachoeiro de Itapemirim, a vaga é para Auxiliar Administrativo. Os interessados devem enviar o currículo para o número (28) 99996-4532 ou pelo instagram @oakesstore.

Já na Supremo Delivery, as vagas são para Pizzaiolo, Forneiro e Chapeiro. Os candidatos devem ter experiência na área. Mais informações pelo telefone (28) 99999-9951.