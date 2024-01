Escandinávia enfrenta frio de -40ºC e chuvas provocam inundação no Reino Unido

A Europa teve fenômenos climáticos contrastantes nesta quinta-feira (4), com frio extremo e tempestades de neve nos países nórdicos e ventos fortes e chuvas no oeste do continente. Na Escandinávia, escolas e estradas foram fechadas por causa da neve. No Reino Unido, pelo menos uma pessoa morreu em decorrência das chuvas.

As temperaturas caíram abaixo de 40ºC negativos na região nórdica pelo segundo dia consecutivo. Em Kvikkjokk-Årrenjarka, na Lapônia sueca, o termômetro registrou -43,6ºC, a temperatura mais baixa na Suécia em 25 anos, de acordo com a agência de notícias sueca TT.

Temperaturas extremamente baixas, neve e ventos fortes interromperam o transporte em toda a região nórdica, com várias pontes fechadas e alguns serviços de trem e balsa suspensos. Várias escolas na Escandinávia foram fechadas.

Condições amenas, mas úmidas e ventosas prevaleceram mais ao sul, onde uma tempestade causou estragos em partes da Europa Ocidental.

No Reino Unido, um motorista morreu depois que uma árvore caiu sobre seu carro no oeste da Inglaterra. A polícia de Gloucestershire disse que o homem morreu no incidente perto da cidade de Kemble na tarde de terça-feira, 2. A tempestade causou cortes de energia, problemas de transporte, danos materiais e interrupções em todo o país.

Mais de 300 alertas de inundação estavam em vigor em toda a Inglaterra e País de Gales nesta quarta-feira, enquanto 10 mil casas permaneciam sem energia. Um alerta severo de inundação, que significa perigo de vida, foi anunciado para o rio Nene, em Northampton, no centro da Inglaterra. Vários moradores foram retirados de casas-barco e caravanas no vizinho Billing Aquadrome.

A rede ferroviária do Reino Unido foi atingida por inundações e cortes de energia, com muitos operadores relatando problemas contínuos para o deslocamento de quarta-feira de manhã para o trabalho.

Os ventanias mais fortes no Reino Unido foram registrados na Ilha de Wight, ao largo da costa no sul da Inglaterra, onde a velocidade do vento chegou a 151 quilômetros por hora.

Na Holanda, a polícia de Eindhoven disse que ventos fortes podem ter causado a morte de um homem de 75 anos que caiu da bicicleta no dia 2, quando ventos fortes castigaram grande parte do país. A autoridade hídrica disse que uma pequena seção de um dique que regula os níveis de água foi arrastada na tarde desta quarta-feira.

A água corria para o rio Maas, já cheio, perto da cidade de Maastricht. Os proprietários de várias casas-barco estavam sendo retirados por precaução.

Na França, as chuvas começaram a atingir as regiões norte de Pas-de-Calais e Nord no domingo, forçou a retirada de cerca de 200 pessoas e derrubou a energia de 10 mil famílias, de acordo com as autoridades locais.

As estradas da cidade de Blendecques se transformaram em cursos dágua, e as autoridades alertaram os moradores das áreas sob alerta de inundação na quarta-feira para restringir seus movimentos até que o nível da água diminua.

Centenas de equipes de emergência de toda a França se mobilizaram para resgatar pessoas de casas inundadas e estradas limpas, e reforços de pessoal e equipamentos vieram da República Tcheca, Eslováquia e Holanda, já encharcada. Bombas poderosas foram trazidas para desviar até 60.000 metros cúbicos de água das cidades mais atingidas em direção ao Canal da Mancha e níveis mais baixos de água ao redor do delta do rio Aa, disse a prefeitura regional em um comunicado.

O serviço meteorológico nacional manteve alertas de inundações e ventos na quinta-feira para várias regiões do norte da França e suas fronteiras com Bélgica, Luxemburgo e Alemanha, com previsão de mais chuvas e ventos de até 100 km/h.

Partes da Alemanha também estavam lidando com inundações, que podem ser agravadas por mais chuvas no estado mais afetado do noroeste da Baixa Saxônia.

Estadao Conteudo