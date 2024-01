Estão abertas as inscrições para concurso da Câmara de Vitória

A Câmara Municipal de Vitória anunciou a abertura de um novo Concurso Público, destinado à contratação de profissionais de diversas áreas, pelo regime estatutário. De acordo com o edital, são ofertadas 16 vagas, além de cadastro reserva para os cargos das respectivas escolaridades:

Nível médio/técnico: Assistente Administrativo (6); Técnico em Tecnologia da Informação (1);

Assistente Administrativo (6); Técnico em Tecnologia da Informação (1); Nível superior: Auditor Interno (1); Analista em Tecnologia da Informação (1); Analista Legislativo – Administração (1); Analista Legislativo – Contador (2); Analista em Comunicação Legislativa (1); Consultor Legislativo – Bacharel em Direito (1); Procurador Legislativo (2).

Vale ressaltar que entre as oportunidades ciadas acima, há inclusão de vagas para as pessoas (PCD, PNI) que se enquadram nos critérios do edital.

Aos profissionais efetivados, o salário ofertado varia de R$ 2.678,61 a R$ 4.906,27, referente a jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Como participar

Os interessados devem se inscrever no período de 23 de janeiro até 20 de fevereiro de 2024, exclusivamente via internet, no site do IDCAP, mediante o pagamento de R$ 66,97 a R$ 122,65 de taxa de inscrição, de acordo com o nível de escolaridade.

Entretanto, os candidatos que se enquadram nos critérios do edital podem solicitar a isenção no valor da taxa no período de 23 e 24 de janeiro de 2024.

Classificação

Como forma de classificação, os candidatos inscritos serão avaliados por meio de prova objetiva, prevista para ser aplicada no dia 10 de março de 2024, além de redação, exceto para o cargo de Procurador.

Haverá análise de títulos para os cargos de nível superior. Já para o cargo de Procurador também será realizada prova discursiva, no provável período da prova objetiva.

Vale ressaltar que a prova é composta por 50 questões de múltipla escolha, distribuídas entre os seguintes conteúdos programáticos: língua portuguesa, informática básica, raciocínio lógico-matemático, legislação básica e conhecimentos específicos.

O prazo de vaidade deste Concurso Público será de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.