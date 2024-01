Estrela e Itabirito se enfrentam pelo Troféu Camilo Cola no sábado (13)

Neste sábado (13), às 15h30, o gramado do Usina Esperança, em Itabirito/MG será palco de uma partida entre o Itabirito Futebol Clube e o Estrela do Norte. Aliás, além do caráter amistoso, a partida também marca a disputa pelo Troféu Camilo Cola.

O torneio amistoso, criado para homenagear o empresário e ex-político Camilo Cola, falecido em 2021, começou a ser disputado em 2020. Aliás, na primeira edição, o Estrela do Norte viu o Rio Branco VN conquistar a taça após uma vitória no jogo de ida, por 2 a 0, e um empate em 0 a 0, na volta.

Em 2021, o adversário foi o Rio Branco-ES. Desta vez, o troféu foi decidido em partida única no CT China Park, em Domingos Martins. Todavia, depois do empate em 1 a 1, no tempo normal, o Estrela sagrou-se campeão com a vitória por 4 a 3, nas cobranças de pênaltis.

Todavia, a terceira edição do “Troféu Camilo Cola” aconteceu em junho deste 2022 e mais uma vez foi vencida pelo Estrela. Na ocasião, após um empate em 1 a 1 contra o Americano, o Alvinegro venceu nas penalidades máximas por 3 a 2.

Em 2023, na quarta e última edição, o Estrela venceu o Porto Vitória/ES, no Sumaré.

Todos os campeões do Troféu Camilo Cola

2020: Rio Branco de Venda Nova

2021: Estrela do Norte

2022: Estrela do Norte

2023: Estrela do Norte

Além do aspecto festivo, o “Troféu Camilo Cola” serve de preparação para as duas equipes disputam o Campeonato Capixaba e o Mineiro de 2024. Enquanto na rodada de estreia o Estrela do Norte enfrenta o Vitória pelo Capixabão, o Itabirito pega o Democrata-GV.

Contudo, o Itabirito FC, conhecido como Gato-do-mato, convida a comunidade para participar desse momento esportivo e solidário. A entrada para o jogo será simbólica: apenas 1kg de alimento não perecível ou 1L de leite, que serão destinados a quem mais precisa.

Fotos: Divulgação