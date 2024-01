Estudante de Guaçuí é selecionado para imersão de matemática na FGV

Até a próxima sexta-feira (26), alunos matriculados nas 3ª e 4ª séries do Ensino Médio das Escolas Públicas do Espírito Santo participam do Curso de Verão de Matemática na FGV, no Rio de Janeiro (RJ). Aliás, o grupo está entre os 50 estudantes com bom desempenho em olimpíadas científicas de Matemática de diversos municípios do Brasil.

Contudo, foram quatro alunos capixabas com alto desempenho acadêmico em Matemática, convidados para participar do curso promovido pelo Centro para o Desenvolvimento da Matemática e Ciências (CDMC) da Fundação Getúlio Vargas – Rio de Janeiro (FGV/RJ).

Durante o curso, eles terão aulas de História da Matemática, Criptografia, Meio Ambiente, Sustentabilidade, Inteligência Artificial, Computação, Ciência de Dados, Direito, Português e Redação, com professores da FGV e outras instituições de Ensino Superior do país.

Todavia, os estudantes selecionados são: Arthur Caron Lyra, do Instituto Federal do Espírito Santo (IFES) – Campus São Mateus; José Vanderly Ferreira Filho, do IFES – Campus Vitória; Pedro Lucas Almeida Turino, da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Antônio Carneiro Ribeiro, de Guaçuí; e Tiago de Oliveira Babilon, da EEEFM Eurico Salles, em Itaguaçu. Eles estão sendo acompanhados pelo coordenador do Programa Matemática na Rede, da Sedu, Wellington Rosa de Azevedo.

“Esse encontro pode me proporcionar várias oportunidades, tanto na vida acadêmica, trazendo conteúdos que enriquecerão e cooperarão para minha escolha profissional, quanto na minha vida pessoal, por estar tendo contato com pessoas e locais de um mundo diferente do meu”, disse Pedro Lucas Almeida Turino.

“Esse já é o quarto evento que tem a participação de estudantes capixabas. Nessas formações, eles têm a oportunidade valiosa para aprofundarem seus conhecimentos em Matemática e o acesso a experiências enriquecedoras, que podem impulsionar o desenvolvimento acadêmico e profissional”, disse coordenador do Programa Matemática na Rede, da Sedu, Wellington Rosa de Azevedo.