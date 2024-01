Evaristo Costa recebe alta após seis dias internado no Reino Unido

Após seis dias internado por infecção urinária, Evaristo Costa recebeu alta hospitalar nesta quarta-feira, 17. “Obrigado por todas as mensagens de carinho, apoio, orações”, escreveu ele em sua conta do Instagram.

Aliás, o jornalista recebeu diagnóstico com Crohn, doença inflamatória crônica que afeta o sistema digestivo, quatro anos atrás. Ele se queixou de dores abdominais, diarreia, perda de peso e febre antes de ir ao hospital em Cambridge, Reino Unido.

Durante seus dias no hospital, entretanto, Evaristo compartilhou sua rotina no Instagram e explicou aos seguidores o motivo de sua internação.

“O meu diagnóstico de Crohn é relativamente novo, descobri há quatro anos. Vê-se que ainda não aprendi como conviver e controlá-lo. Mas chego lá! Sigo com a minha resistência imunológica na sola do pé”.

Aliás, em suas redes sociais, o apresentador compartilhou a notícia da alta: “Não estou saindo com a infecção controlada segundo os últimos exames, mas seguirei o tratamento de casa com antibióticos via oral. Obrigado por todas as mensagens de carinho, apoio, orações. Obrigado por me fazer companhia por esses seis dias de internação”.

Leia também: Kate Middleton é hospitalizada para uma cirurgia abdominal

Seus seguidores vibraram, nos comentários da publicação, entretanto, seus seguidores com a notícia. “A gente também tá de alta junto com você! Vamos para a próxima aventura no mundo dos Evaristos”, escreveu um internauta.

O jornalista teve uma internação com diagnóstico de erisipela, uma infecção de pele na perna, em 2023.

Estadao Conteudo