Evento de verão! 3ª Travessia de Natação em Águas Abertas de Iriri

Este sábado, dia 6 de janeiro de 2024, será realizado a 3ª Travessia de Natação em Águas Abertas de Iriri. Aliás, o evento, que terá como palco a Praia da Areia Preta, promete movimentar a cidade de Anchieta, no Espírito Santo, com nadadores desafiando distâncias de 1,5km e 3km.

O evento conta com o patrocínio da Unimed Sul Capixaba, Cofril, Centro Universitário São Camilo e Sicoob, que contribuem com a valorização do esporte na região. A parceria se reflete não apenas no apoio ao evento, mas também na premiação dos atletas.

Premiações da 3ª Travessia de Natação de Iriri

Os nadadores que conquistarem as primeiras posições na categoria de 3km serão recompensados não apenas com troféus, mas também com prêmios em dinheiro. O troféu e um prêmio de R$600,00 vai para o vencedor de cada gênero, o segundo leva para casa R$500,00 e o terceiro R$400,00.

A categoria de 1,5km também terá sua parcela de reconhecimento, com os cinco melhores atletas, masculino e feminino, sendo premiados com troféus. Além disso, a competição valoriza a inclusão, premiando os três melhores atletas, masculino e feminino, na categoria Pessoa com Deficiência (PCD).

Todos os participantes receberão uma medalha de participação, e o kit do atleta, composto por uma touca de natação e uma camisa, poderá contar com brindes exclusivos dos parceiros e patrocinadores do evento. A entrega do kit acontecerá no dia da prova, das 06h20 às 07h40, no local do evento.

Todavia, as inscrições estão abertas, e os interessados podem garantir sua participação parcelando em até 3x no cartão de crédito. Até o dia 5 de dezembro, há um lote promocional com desconto, com o valor de R$95,00 (noventa e cinco reais) + taxas. A partir de 6 de dezembro, inicia-se o lote oficial, com inscrições ao custo de R$120,00 (cento e vinte reais) + taxas. Para PCD e idosos, o valor especial é de R$60,00 (sessenta reais) + taxas.

A 3ª Travessia de Natação de Iriri promete ser uma celebração do esporte e da saúde, contando com a energia dos participantes e o apoio da Unimed Sul Capixaba.