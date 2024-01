Ex-Estrela e Atlético Itapemirim briga por título na Arábia Saudita

O zagueiro brasileiro, Dilsinho, com passagens por Estrela, Atlético Itapemirim e outros clubes do Espírito Santo, vive boa fase atuando no futebol da Arábia Saudita. O defensor atua desde 2022 pelo Al Jeel, equipe que disputa a SDL.

Al Jeel vem de vitória. Na última partida, a equipe do brasileiro venceu o Al-Entesar, por 2 a 0, e se colocou de vez na briga pelo título e, consequentemente, o acesso. O Al Jeel acumula uma sequência de sete partidas de invencibilidade. Dilsinho falou sobre o momento da equipe e a vitória na última partida.

“Estamos vivendo um bom momento dentro da competição, a nossa última derrota foi há mais de um mês atrás, estamos com uma boa sequência de sete jogos sem perder, isso é muito bom para todos. Na última partida, enfrentamos um duro adversário, mas, graças a Deus, conseguimos os três pontos”, disse.

SDL

Aliás, a SDL tem dois grupos de 16 equipes. Os primeiros de cada um dos grupos garantem o acesso automático e farão um duelo pelo título. Os dois segundos irão jogar um playoff pela terceira vaga do acesso. Com 20 rodadas disputadas, o Al Jeel acumula 35 pontos ganhos e ocupa a terceira colocação na tabela de classificação. Dilsinho foi titular em todos os jogos da equipe até aqui e marcou quatro gols. Contudo, o zagueiro destacou a briga pelo acesso e afirmou que o pensamento também é de tentar o título da divisão.

“Nós sabemos das dificuldades que ainda vamos enfrentar daqui para frente, os times são qualificados e vamos ter que fazer grandes jogos para seguir nessa posição. Mas, nós sabemos da qualidade do nosso grupo, temos um time forte e vamos continuar focando jogo a jogo e pensando no acesso. Se a gente tiver a oportunidade também, vamos em busca de conquistar e levantar a taça”, concluiu o zagueiro, com passagens por Estrela e Atlético Itapemirim.