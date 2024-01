Hipertensão: conheça esta doença silenciosa e perigosa que afeta milhões

A Unimed Sul Capixaba, por meio do Programa de Gestão de Doenças Crônicas, alerta a população sobre a hipertensão arterial, também conhecida como pressão alta.

Essa condição silenciosa, capaz de prejudicar o coração e outros órgãos vitais, atinge milhões de pessoas em todo o mundo.

O médico coordenador de Atenção Integral à Saúde, Luciano Valadão, destaca a importância da prevenção e controle da hipertensão, ressaltando que muitas vezes as pessoas podem ser hipertensas por anos sem apresentar sintomas.

Ele enfatiza a necessidade de aferir a pressão arterial regularmente, indicando que a calibração do aparelho utilizado e a capacitação do profissional são aspectos cruciais.

“Aferir a pressão anualmente é uma questão importante. Além disso, portanto deve ser feita nos dois braços e em mais de um dia para um diagnóstico preciso”, afirma Valadão.

Alimentação regrada

O médico também, portanto, aborda estratégias não medicamentosas para prevenir e controlar a hipertensão. Ele destaca a importância de melhorar a alimentação, reduzir o consumo de sódio e calorias, combater a obesidade e adotar uma dieta rica em vegetais e laticínios com poucas gorduras saturadas.

“A atividade física regular, a avaliação de pacientes com apneia do sono e terapias de relaxamento são medidas eficazes no controle da pressão arterial”, ressalta.

O coordenador de Atenção Integral à Saúde da Unimed Sul Capixaba explica, então, que a pressão arterial reflete a força que o coração faz para bombear o sangue pelo corpo, e um número elevado pode resultar em problemas cardíacos e circulatórios.

“As consequências potenciais da hipertensão são cardiopatias, acidentes vasculares cerebrais, demência e insuficiência renal crônica. A pressão arterial influencia também no funcionamento dos rins, e ao longo de anos, a pessoa pode desenvolver insuficiência renal”, alerta o médico.

Vida saudável

A Unimed Sul Capixaba, através de seu compromisso com a promoção da saúde, assim, reforça a importância de hábitos saudáveis, como evitar o consumo de álcool e cigarro, mantendo uma vida equilibrada com boa alimentação e prática regular de atividades físicas.

O objetivo é, portanto, conscientizar a população sobre a relevância do controle da pressão arterial para uma vida mais saudável e prevenir complicações associadas à hipertensão.

