Homem de 36 anos é preso pela PCES com drogas escondidas dentro de casa

Um homem de 36 anos foi preso pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc), com uma grande quantidade de drogas escondidas dentro de casa. A prisão foi realizada na última quinta-feira (11), durante uma operação no bairro Santa Lúcia, em Vitória.

As investigações iniciadas pelo Denarc há cerca de 30 dias indicavam que o suspeito, de 36 anos, armazenava drogas na residência dele, situada no bairro Santa Lúcia, para posterior tráfico de entorpecentes.

No dia da ação policial, após longo período de campana, os policiais visualizaram o indivíduo deixando a residência em um veículo. Em razão das fundadas suspeitas, os policiais abordaram o investigado.

Foram encontradas porções de drogas armazenadas em um compartimento oculto do veículo e, posteriormente, foram apreendidos na residência três quilos de cocaína pura, 36 frascos de lidocaína, três frascos de anestésico, duas balanças de precisão e anotações do tráfico.

O suspeito foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, sendo posteriormente encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanecerá à disposição da Justiça.