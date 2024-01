Homem é detido em Sooretama com arma de fogo e animais silvestres abatidos

Na madrugada do último domingo (14), um homem foi preso pela Polícia Militar (PM) na Reserva Ambiental de Sooretama (Rebio). Militares que compõem a 3ª companhia do Batalhão de Polícia Militar Ambiental foram acionados por vigilantes da Rebio, que identificaram rastros de caçadores na unidade de conservação.

Sendo assim, os policiais iniciaram uma incursão e campana, na unidade, tendo em vista a presença de caçadores no interior da floresta.

Durante a ação policial, um homem foi abordado e preso. Com ele, foram apreendidos 54 munições Cal. .22 cbc intactas; uma munição Cal. .22 cbc deflagrada; uma munição Cal. 36 cbc deflagrada; uma Munição Cal. 36 cbc intacta; um canhão Cal. 36;um rifle Cal. .22, capacidade 15 munições. Além disso, também foram apreendidos um rede de espera; três lanternas; cinco pios de atrair ves; uma faca; um facão; um aparelho telefônico, um tatu abatido e uma ave Turunin abatida.

O detido foi conduzido em flagrante ao DPJ de Linhares para as demais medidas que o caso requer.

