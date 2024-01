IEL-ES divulga oportunidades de estágio na Grande Vitória e em Cachoeiro

A semana começa com sete vagas de estágio oferecidas pelo Instituto Euvaldo Lodi no Espírito Santo (IEL-ES). Há oportunidades para quem está cursando ensino técnico e superior e também para quem concluiu doutorado.

As vagas estão distribuídas nos municípios de Cachoeiro de Itapemirim, Vitória e Vila Velha. Para nível técnico, são quatro chances nas áreas de Administração, Edificações, Turismo ou Eventos e Informática.

Nível superior conta com duas vagas: Administração ou Ciências Contábeis e Engenharia Ambiental. O Inova Talentos está oferecendo uma bolsa remunerada para quem concluiu doutorado em Tecnologia da Informação.

As bolsas para nível técnico e superior variam entre R$ 700,00 e R$ 800,00 e podem ser complementadas com benefícios como auxílio ou vale transporte e alimentação na empresa. Já a bolsa para doutorado completo é R$ 6.500,00.

Para inscrições e mais detalhes sobre as oportunidades, o estudante deve acessar o site http://sne.iel.org.br/es e se atentar ao período de inscrição.

As vagas ficam disponíveis até alcançarem o limite de estudantes encaminhados. Quando este é atingido, ela é automaticamente suspensa.

As entrevistas acontecem on-line ou presencialmente. Neste último caso, as empresas seguem todos os protocolos recomendados pelo Ministério da Saúde. Em caso de dúvidas ou mais informações, o candidato deve entrar em contato pelo e-mail [email protected].

VAGAS DE NÍVEL TÉCNICO/TECNÓLOGO E SUPERIOR – VITÓRIA ES

1. VAGA Nº 110437

NOME: PENSE REDE

CURSOS: Técnico em Administração

PRÉ-REQUISITOS: Estudantes a partir da metade do curso

HORÁRIO: 11h às 17h

BENEFÍCIOS: Bolsa auxílio R$750,00 + Auxílio alimentação R$616,00 + Vale transporte R$207,00

LOCAL: Vitória

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site sne.iel.org.br/es , se encaminhar para a vaga nº 110437 e enviar currículo atualizado para [email protected]

2. VAGA Nº 110442

NOME: PENSE REDE

CURSOS: Técnico em Informática

PRÉ-REQUISITOS: Estudantes a partir da metade do curso

HORÁRIO: 08h às 15h (Intervalo 12h às 13h)

BENEFÍCIOS: Bolsa auxílio R$750,00 + Auxílio alimentação R$616,00 + Vale transporte R$207,00

LOCAL: Vitória

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site sne.iel.org.br/es , se encaminhar para a vaga nº 110442 e enviar currículo atualizado para [email protected]

3. VAGA Nº110381

NOME: SEBRAE

CURSOS: Tecnólogo em Turismo ou Eventos

PRÉ-REQUISITOS: Estudantes do 2º ao 6º período

HORÁRIO: 09h às 16h

BENEFÍCIOS: Bolsa auxílio R$800,00 + Vale Transporte + Auxílio alimentação em espécie de R$500,00

LOCAL: Vitória

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site sne.iel.org.br/es , se encaminhar para a vaga nº 110381 e enviar currículo atualizado para [email protected]

4. VAGA Nº 110494

NOME: SEBRAE (SETOR: SEC DIREX – SECRETARIA EXECUTIVA DIREX)

CURSOS: Administração e Ciências Contábeis

PRÉ-REQUISITOS: Estudantes do 2° ao 6° período

Horário: segunda a sexta – 09:00 às 16:00

BENEFÍCIOS: Bolsa auxílioR$800,00 + Auxílio alimentação R$500,00 + Auxílio transporte

LOCAL: Vitória – ES

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site sne.iel.org.br/es , se encaminhar para a vaga nº 110494 e enviar currículo atualizado para [email protected].

VAGAS DE NÍVEL TÉCNICO/TECNÓLOGO – VILA VELHA ES

5. VAGA Nº 110445

NOME: BRASILES

CURSOS: Técnico em Edificações

PRÉ-REQUISITOS: Estudantes a partir do 4º período

HORÁRIO: 07h às 13h

BENEFÍCIOS: Bolsa auxílio R$700,00 + Ticket alimentação R$700,00 + Vale transporte

LOCAL: Vila Velha

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site sne.iel.org.br/es , se encaminhar para a vaga nº 110445 e enviar currículo atualizado para [email protected]

VAGAS DE NÍVEL SUPERIOR – CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

6. VAGA Nº 110472

NOME: Carbomix Minerais Ltda

CURSOS: Engenharia Ambiental

PRÉ-REQUISITOS: Estudantes a partir do 5° período

Horário: segunda a sábado – 08:00 às 12:00

BENEFÍCIOS: Bolsa auxílioR$800,00 + vale transporte + auxílio alimentação (R$100,00)

LOCAL: Cachoeiro de Itapemirim – ES

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site sne.iel.org.br/es , se encaminhar para a vaga 110472e enviar currículo atualizado para [email protected].

VAGAS DE BOLSA REMUNERADA – VITÓRIA ES

7.VAGA: INOVA TALENTOS (DOUTORADO EM TI)

NOME: INOVA TALENTOS

PRÉ-REQUISITOS: Doutorado completo. Formação em Ciências da Computação, Analise de Desenvolvimento de Sistemas, Engenharia da Computação entre outros com foco em processamento de imagem com ênfase em algoritmo de aprendizagem de máquina e inteligência artificial.

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais

BENEFÍCIOS: Bolsa auxílio R$6.500,00

LOCAL: VITÓRIA – ES

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem encaminhar currículo atualizado para [email protected] com o título: INOVA TALENTOS (DOUTORADO EM TI).

