Inscrições abertas: Iases contrata temporários com salário de até R$ 6 mil

O Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) está com inscrições abertas para processo seletivo simplificado para contratar 25 profissionais de nível superior. As oportunidades são para os cargos de assistente social (6), assistente jurídico (6), nutricionista (1), pedagogo (6) e psicólogo (6).

Os interessados podem se inscrever até o dia 28 de janeiro, através do endereço eletrônico: selecao.es.gov.br.

De acordo com o edital, as remunerações serão de R$ 5.118,83 para assistente jurídico e de R$ 6.911,13, para os demais cargos. Além disso, os aprovados também recebem ainda auxílio-alimentação de R$ 600. A jornada de trabalho será de 40 horas.

Os selecionados vão trabalhar nas unidades da Grande Vitória, Regional Norte e Regional Sul. Os contratos serão firmados pelo prazo de 12 meses, cabendo prorrogação por igual período, a critério da Administração.

A seleção será composta pelas seguintes etapas: comprovação das informações declaradas, investigação social, sindicância de vida pregressa do candidato e formalização de contrato.