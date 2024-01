Inscrições abertas para cursos gratuitos a partir desta segunda (15)

A partir desta segunda (15) até o próximo dia 22, estão abertas as incrições para cursos gratuitos de qualificação profissional ofertados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) em parceria com a Secretaria Municipal de Cidadania, Trabalho e Direitos Humanos (Semcit).

As oportunidades são para os cursos de Depilador, Programador de Sistema e Técnico em Segurança do Trabalho. Ao todo, serão 42 vagas ofertadas.

As incrições

Para se inscrever, os interessados, além de ter idade mínima de 16 anos, deverão estar munidos dos seguintes documentos: CPF, Carteira de Identidade, Certidão de Nascimento ou Casamento, Comprovante de escolaridade e Comprovante de residência.

Leia também: Ministério do Trabalho atualiza valores do seguro-desemprego para 2024

O procedimento deverá ser realizado na Agência do Trabalhador (Sine de Cachoeiro), localizada na rua Costa Pereira, nº 100, Centro. O atendimento, no local, acontece das 8h às 16h.

As oportunidades

Para o curso de depilador, é exigido o ensino fundamental completo. Já para os demais, a escolaridade mínima necessária é o ensino médio completo.

Os cursos serão ministrados pelo Senac, entre os meses de fevereiro e abril deste ano. Já no curso de Técnico em Segurança do Trabalho, as aulas seguirão até maio de 2025.