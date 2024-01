Inscrições para concurso público da Prefeitura de Cachoeiro começam hoje (12)

Começam nesta sexta-feira, 12 de janeiro, as inscrições para o Concurso Público da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim. Os quatro editais foram publicados, no Diário Oficial do Município, no dia 05 de janeiro. Em síntese, o objetivo é o preenchimento do quadro efetivo de pessoal.

O certame contemplará 370 vagas, além de formação de cadastro de reserva, para os níveis fundamental, médio e superior. Sendo assim, os salários iniciais de R$ 1.241,16 a R$ 11.894,45.

Cargos e vagas

Um dos editais é voltado para professores e profissionais da área da saúde. O período de inscrições, neste chamamento público, será entre os dias 12 e 31 de janeiro de 2024. Já a aplicação das provas está agendada para o dia 24 de março de 2024. A taxa de inscrição será de R$ 134,10 para cargos de nível superior e R$ 105,50 para os de nível médio.

No edital para provimento de cargos administrativos, as inscrições poderão ser feitas entre os dias 12 de janeiro a 5 de fevereiro de 2024. A inscrição será efetivada mediante o pagamento de taxas conforme o nível do cargo: R$ 84,30, R$ 105,50 e R$ 134,10, para os níveis fundamental, médio e superior, respectivamente. Por fim, as provas serão aplicadas no dia 7 de abril.

Em relação ao chamamento público para o preenchimento de cargos na Guarda Civil Municipal (GCM), os interessados poderão se inscrever entre os dias 12 de janeiro a 5 de fevereiro. Neste caso, as provas estão agendadas para o dia 7 de abril. Desse modo, a taxa de inscrição está fixada em R$ 105,50.

Por fim último edital é referente ao provimento do cargo de Procurador da Procuradoria-Geral do Município de Cachoeiro de Itapemirim. Neste caso, os candidatos poderão realizar a inscrição entre 12 de janeiro a 9 de fevereiro. Logo, as provas estão programadas para o dia 14 de abril, com taxa de inscrição de R$ 161,00.

Saiba mais sobre o concurso da prefeitura de Cachoeiro

A saber, todos os editais do concurso público de Cachoeiro, bem como seus respectivos anexos, estão disponíveis no site da Prefeitura (clique aqui para acessar). Portando, neles é possível conferir todos os detalhes do certame, como quantitativo e reserva de vagas, remunerações, benefícios, conteúdos programáticos das provas, dentre outras informações relevantes.

O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção (Cebraspe) será responsável pela realização do concurso, instituição que figura entre as maiores do Brasil na área de certames públicos. Por fim, a contratação foi celebrada com respaldo no inciso XIII, do artigo 24, da Lei nº 8.666/93 (Lei de Licitações).

“Esse concurso público é um momento muito esperado por todos. Após atrasos impostos pelo período da pandemia de Covid-19, podemos concretizar essa grande janela de oportunidades profissionais, em diversas áreas, que serão preenchidas pelos futuros servidores que atuarão, nos próximos anos, dedicados a atender às demandas do município e de seus cidadãos”, destaca o prefeito Victor Coelho.